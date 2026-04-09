Estonia cambia enfoque del gasto militar de vehículos blindados hacia la guerra con drones

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Riga, 9 abr (EFE).- Estonia empleará unos 500 millones de euros de que estaban destinados a nuevos vehículos blindados de combate a modernizar las plataformas blindadas existentes y a reforzar las capacidades de guerra con drones y defensa antidrones basándose en la experiencia de Ucrania en la guerra contra Rusia, informó este jueves el Gobierno.

El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, indicó que el Ejecutivo del país báltico decidió en su reunión de hoy abandonar los planes de comprar nuevos vehículos blindados de combate con entregas previstas para 2029 y 2030.

En su lugar, las Fuerzas Armadas de Estonia modernizarán su actual flota de vehículos de combate CV 90 de fabricación sueca y aumentarán el gasto en drones, defensa contra drones y las llamadas medidas «anti-movilidad», destinadas a detener o dificultar la entrada de fuerzas hostiles en territorio estonio.

En referencia a la evolución dela guerra en Ucrania, Pevkur señaló que el papel del equipo pesado, como los vehículos blindados de combate y los tanques, está disminuyendo en el campo de batalla.

«Aprendemos cada día de la guerra en Ucrania y estas lecciones, junto con diversos análisis de mercado y asesoramiento militar, nos han llevado a tomar una decisión por la cual actualmente suspendemos la adquisición de nuevos vehículos de combate, cuyo coste total del programa superaba los 500 millones», afirmó el ministro de Defensa.

Ucrania ha desarrollado drones, algunos con un coste inferior a mil euros, capaces de dañar o destruir tanques rusos y otros equipos que cuestan decenas de millones.

Por otra parte, Estonia considera que el CV 90 o Vehículo de Combate 90, del que cuenta con unas cuarenta unidades, ha demostrado su eficacia en los combates en Ucrania.EFE

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