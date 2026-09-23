Estudiantes de Texas alzan la voz por familias migrantes ante redadas en EEUU

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Lleva en sus mejillas las banderas de Guatemala y México, en honor a sus padres. Estella, de 16 años, nació en Estados Unidos y salió con otros estudiantes a protestar contra las redadas migratorias, tras el tiroteo del domingo contra un venezolano en Austin.

Un centenar de alumnos de secundaria en Pflugerville, unos 30 km al norte de Austin, protestaron el martes frente a la Corte Municipal de su ciudad, lanzando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidad encargada de dar cumplimiento a las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump.

Estella, dice que se manifiesta por los que no pueden hacerlo, como sus padres. «Estoy aquí y me alegra ser su voz», afirmó.

También lamenta lo ocurrido el 20 de septiembre con el venezolano Wilber Garcés, de 28 años, quien recibió un balazo en la parte superior de la espalda cuando era perseguido por agentes de ICE. Garcés denunció luego que lo mantienen en detención aún con el proyectil alojado en el cuerpo.

«Ha habido informes de que el ICE está usando una fuerza innecesaria (…) Incluso le dispararon a un hombre que estaba haciendo su trabajo, realizando entregas. Eso es injusto», dice Estella.

Gia Acosta, estadounidense de 16 años, llegó a manifestarse junto con su madre, Sarah Rosales. «Mi abuela es mexicana, yo también soy mexicana», aseguró.

«Queremos paz. La presencia de agentes de ICE en nuestras calles y escuelas, en mi opinión, es ridícula. Es ridículo que nuestro presidente permita que esto suceda. Lo que pasó el domingo 20, una persona cualquiera siendo baleada, no debería ser la solución», aseguró Gia.

«Estoy aquí para apoyar a mi hija y a los otros chicos, alzando sus voces contra ICE, que es una entidad terrorista respaldada por Trump que aterroriza a nuestras comunidades, que persigue a nuestros vecinos inmigrantes e incluso a ciudadanos (estadounidenses)», comentó Rosales, de 38 años.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

– Situación de Garcés –

La abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, informó el martes que un juez citó a su defendido para una audiencia en persona.

«Él aún siente mucho dolor y mantiene la bala en el cuerpo. Presentamos una demanda en una corte federal y el juez ha ordenado que esté presente en la primera audiencia del 30 de septiembre, y eso implica que, mientras tanto no puede ser deportado», sostuvo.

Lincoln-Goldfinch detalló que, tras el contacto que Garcés tuvo con la prensa el lunes vía telefónica, él fue enviado a confinamiento. Estuvo un tiempo en el hospital nuevamente luego pero fue retornado a un centro de detención.

Garcés detalló el lunes que la bala que recibió le fracturó la clavícula y quedó alojada cerca de su columna, según le dijeron los médicos, y no fue extraída.

La abogada contó además el agente de ICE que disparó contra Garcés no llevaba puesta una cámara corporal.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de tres décadas y tenía tres hijos estadounidenses. El agente tampoco llevaba cámaras.

– Versión del DHS –

Sin dar detalles de por qué Garcés recibió un tiro, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el permiso de trabajo de Garcés «expiró en 2025. Además, un permiso de trabajo NO otorga estatus legal». Informó también que nunca impidieron una cirugía a Garcés pues eso no es de su competencia.

«Resistirse a la autoridad y evadir el arresto es peligroso para nuestros agentes, los inmigrantes indocumentados y el público», señaló el DHS.

La abogada ha insistido en que Garcés entró legalmente al país en 2024 amparado en un programa de la administración Biden, y que solicitaba asilo. Dijo además que Garcés no se enteró de la audiencia sobre su caso porque la citación llegó a una dirección antigua. Para el DHS, eso no lo exime de su obligación.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuya institución tiene a cargo ICE, rechazó el martes las inscripciones contra agentes migratorios que manifestantes hicieron en pilares de autopistas en Austin, cerca a donde ocurrió el tiroteo.

«Ninguna cantidad de violencia o ataques de la izquierda impedirá que la administración Trump cumpla con su deber de hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro», comentó en X.

mav/nn