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Estudiantes toma el liderato de la Zona A e Independiente vuelve a ganar

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Buenos Aires, 18 abr (EFE).- Estudiantes de La Plata derrotó este sábado a domicilio por 0-1 a Instituto de Córdoba y asumió el liderato del Grupo A del Torneo Apertura argentino.

Con el gol de Brian Aguirre, el actual campeón del fútbol argentino alcanzó los 27 puntos y superó por 2 a Vélez Sarsfield, que este lunes visitará a San Lorenzo por la decimoquinta jornada.

Independiente ganó por 3-1 a Defensa y Justicia y se instaló en el quinto puesto del Grupo A.

Por el B, en tanto, Gimnasia venció por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el viernes, en el comienzo de la fecha por el Grupo A, Newell’s Old Boys se impuso por 2-3 a Unión en Santa Fe.

Este domingo, el fútbol argentino vivirá su jornada estelar con una nueva edición del superclásico entre River y Boca en el Estadio Monumental de Núñez. EFE

fca/hbr

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