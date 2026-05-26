Estudio exhorta a reubicar residentes de costaLuisiana por aumento del nivel del mar

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Nueva York, 26 may (EFE).- La costa de Luisiana (EE.UU.), cuya población ha disminuido desde el 2000 por el impacto de los huracanes, enfrenta también la pérdida de humedales y aumento del nivel del mar que amenaza con inundaciones debido a la crisis climática, según un reciente estudio científico que exhorta a una reubicación de sus residentes.

Los científicos estiman que el nivel del mar podría subir entre tres y siete metros, mientras que las costas podrían retroceder tierra adentro hasta 100 kilómetros, de acuerdo con el estudio liderado por la Universidad de Tulane, en Luisiana, y publicado este mes en la revista Nature Sustainability.

Advierte que como resultado de esos factores, la zona costera ha llegado a un punto de «no retorno» debido a la subida del nivel del mar y el hundimiento del suelo (subsidencia).

La investigación del equipo arrojó que los humedales protectores de la ciudad están desapareciendo rápidamente, y que Luisiana ha perdido alrededor de 2.000 millas cuadradas de humedales desde la década de 1930.

Luisiana, en el sureste de EE.UU., alberga la zona costera más expuesta del mundo, lo que se refleja, en parte, en algunas de las tasas más altas de pérdida de humedales y en consecuencia, podría ofrecer un anticipo de los cambios que otras zonas costeras podrían experimentar a finales de este siglo, según las conclusiones.

Destaca que este estado podría convertirse en un líder mundial en la planificación de la adaptación al cambio climático.

De acuerdo a sus conclusiones, la acelerada retirada del litoral y la despoblación costera ofrecen una oportunidad para desarrollar estrategias que permitan a los hogares, las infraestructuras y las economías regionales adaptarse al cambio climático. EFE

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