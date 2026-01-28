Eurocámara mantiene abierta petición de organizaciones de Castilla y León sobre futura PAC

Bruselas, 28 ene (EFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió este miércoles mantener abierta una petición presentada hoy por un representante de las organizaciones agrarias de Castilla y León sobre la futura Política Agrícola Común (PAC), es decir, en el periodo 2028-2034.

Tras escuchar a los eurodiputados de los distintos grupos políticos que intervinieron, en su mayoría españoles y en favor de los argumentos de las organizaciones agrarias, el presidente de la Comisión de Peticiones, el diputado polaco Bogdan Rzonca, anunció que la petición seguirá abierta, a la espera de «una respuesta por escrito de la Comisión Europea».

El peticionario, que se conectó en remoto para hablar en nombre de ASAJA, COAG, UPA y UCCL Castilla y León, explicó que quieren que el Parlamento Europeo «rechace con rotundidad» la propuesta de Bruselas sobre la futura PAC, por los cambios en su estructura y el recorte de fondos del 22 % que implicaría.

«El campo europeo (…) quiere tener una política única para los 27 países con un presupuesto digno, con medidas concretas que nos permitan producir alimentos de calidad, sin pérdidas económicas y con un rendimiento razonable» y «que no seamos moneda de cambio de otros sectores», dijo.

Añadió que también espera el respaldo de la UE ante los aranceles de Estados Unidos y contra el acuerdo de asociación con Mercosur.

Por su parte, la eurodiputada del PP Carmen Crespo dio la razón al peticionario en sus reclamaciones y pidió «seguir cambiando una propuesta de PAC que renacionaliza».

Por los progresistas intervino el diputado letón Nils Usakovs en nombre de la eurodiputada española Sandra Gómez (PSOE), que subrayó que «todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo» sobre la futura PAC, que «estamos en fase de negociaciones y que «no hay ninguna cifra grabada en piedra».

También la eurodiputada de VOX Mireia Borrás respaldó al peticionario y consideró que ni el PP ni el PSOE están adoptando medidas para apoyar al campo, mientras que la diputada gallega del BNG Ana Miranda se mostró también favorable a la petición y subrayó que su partido rechaza los recortes a la PAC y la desaparición del segundo pilar.

Por último, el representante de la Comisión Europea que intervino en el debate dijo que desde esa institución piensan que «no podemos hablar de recorte, porque no hay una reducción de fondos» en la propuesta del próximo marco financiero pluriranual y aseguró que prevé «un mínimo de 294.000 millones de euros» para las medidas directamente asociadas a la renta de los agricultores.

Un mínimo que, puntualizó, los Estados miembros podrán complementar con 453.000 millones de euros (en el marco de planes de asociación nacionales y regionales) para reforzar el apoyo al sector agrícola. EFE

