Eurocámara pide suspender el diálogo de la UE y Cuba si no se avanza hacia la democracia

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Estrasburgo (Francia), 18 jun (EFE).- El Parlamento Europeo pidió este jueves que la Unión Europea suspenda el diálogo político y de cooperación con Cuba si el Gobierno de la isla no da «pasos concretos y significativos» hacia una transición democrática y libera de forma «inmediata e incondicional a los cerca de 1.300 presos políticos».

Con 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, el Partido Popular Europeo, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los liberales de Renovar Europa lograron sacar adelante un texto que «condena en los términos más enérgicos posibles la represión sistemática que lleva a cabo el régimen cubano».

En particular, denuncia «la tortura, la violencia sexual, las amenazas de muerte, la malnutrición forzada, la vigilancia masiva, el trabajo forzoso y la persecución judicial infligida a presos políticos, manifestantes, disidentes, estudiantes, líderes religiosos y defensores de los derechos humanos».

La Eurocámara expresó también su «máxima y urgente preocupación sobre el deterioro dramático de las condiciones de vida en Cuba y el creciente impacto humanitario de la falta de acceso a combustible, medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales y servicios públicos, que afectan particularmente a los grupos vulnerables».

El texto pide sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e incide en que, para Cuba, «la única forma de salir del sufrimiento, la pobreza y el aislamiento será un cambio profundo económico y político que lleve sin retrasos a una transición democrática».

Populares, conservadores y liberales rechazaron la petición de socialdemócratas y Verdes de subrayar que «la crisis actual» que se vive en la isla «es el resultado de una combinación de factores internos y externos» como «el impacto cada vez más negativo del embargo estadounidense».

En declaraciones a EFE, la negociadora socialista, Leire Pajín, dijo este miércoles que si lo que esta resolución «pretende es reflejar la situación de grave de deterioro humanitario que existe en la isla, hay que explicar todas las razones que conducen a ella».

Y entre ellas, afirmó que el embargo económico de larga data de Washington y el más reciente bloqueo petrolero del Gobierno estadounidense de Donald Trump «han llevado a que hoy la población cubana no tenga acceso a lo más básico, ni a la electricidad, ni a medicinas ni a alimentos».

El texto tampoco incluyó el lenguaje más duro que reclamaba Patriotas por Europa, en el que se enmarca Vox y que acabó absteniéndose en el voto final.

En una de las enmiendas, el grupo de extrema derecha quería subrayar que el Gobierno cubano es «un régimen que ha tiranizado la isla de Cuba durante más de seis decenios y es el único culpable de la grave situación material del pueblo cubano».

Presentó también una segunda enmienda reclamando la suspensión inmediata del diálogo que la UE mantiene con Cuba, sin vincularlo a que se avance o no hacia la transición democrática en la isla. EFE

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