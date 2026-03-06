Eurocomisario de Defensa reclama salto cuantitativo y urgente en producción de misiles

Cracovia (Polonia), 6 mar (EFE).- El comisario de Defensa de la Unión Europea (UE), Andrius Kubilius, inició este viernes en Polonia la llamada «gira de misiles» con un llamamiento urgente a aumentar masivamente la producción de sistemas antiaéreos en el viejo continente ante el posible agotamiento de los arsenales estadounidenses.

Las declaraciones del comisario en su rueda de prensa en Varsovia fueron respaldadas por el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien advirtió que «la inestabilidad en Oriente Medio obligará a Estados Unidos a priorizar la reposición de sus propios arsenales», lo que provocará retrasos en las entregas a sus aliados europeos.

El ministro subrayó que «la independencia de la producción en Europa y la construcción de capacidades propias son ahora más importantes que nunca» ya que, advirtió, es previsible que la industria estadounidense «se centre en sus propias necesidades, lo que hace imperativo para Europa alcanzar la autonomía militar».

Por su parte, Kubilius recordó que, en 2025, Ucrania sufrió «casi 2.000 ataques con misiles, de los cuales 900 fueron balísticos».

«Mientras que Kiev necesita unos 2.000 misiles Patriot para su defensa, la capacidad de producción actual de EE. UU. es de apenas 700 unidades anuales» afirmó el comisario.

Por ello, el comisario señaló que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado un «incremento del 400 %» en la producción de armas de defensa aérea y de misiles de Europa.

Asimismo, Kubilius sugirió que Polonia podría convertirse en «el futuro líder de la industria de misiles europea», gracias a los fondos del programa comunitario SAFE de créditos para la Defensa, de los que Polonia es el mayor beneficiario, con unos 43.700 millones de euros asignados del total de 150.000 millones.

Ante la posibilidad de que el presidente polaco, Karol Nawrocki, decida bloquear con su veto el acceso de Polonia a los SAFE por temor a una supuesta pérdida de soberanía, el comisario advirtió de que «decir no a SAFE es decir no a los empleos polacos y perder la oportunidad de expandir la producción de armas cruciales».

Por su parte, Kosiniak-Kamysz insistió en que estos fondos permitirían que el 80 % de la inversión se quede en empresas y trabajadores polacos. EFE

