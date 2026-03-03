Europa, dividida ante la guerra: del apoyo total hasta la condena del ataque a Irán

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- Las capitales europeas reaccionaron de formas distintas a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán que algunos ven fuera de la legalidad internacional mientras otros justifican como respuesta necesaria a la amenaza nuclear iraní.

Las posturas van desde el pleno apoyo de Alemania o Italia, hasta la condena de España y su negativa a que las bases estadounidenses en el país se usen para el ataque, pasando por la más ambivalente del Reino Unido, que le acarreó críticas internas y externas.

Pese a estas posiciones dispares, la Unión Europea trató de proyectar una posición común tras la reunión de los ministros de Exteriores de los Veintisiete del pasado domingo, en la que instaron al respeto del derecho internacional y pidieron evitar una escalada en la región.

Todos los países europeos, incluso los que rechazan el ataque, condenan al régimen iraní y, tras resultar alcanzada una base británica en Chipre, algunos han advertido incluso con tomar medidas si resultan afectados intereses europeos.

Alemania, apoyo total al ataque

Alemania, que alberga en Ramstein la mayor base militar de Estados Unidos fuera de su territorio, es uno de los países que más apoyó la intervención de los ejércitos estadounidense e israelí contra Irán.

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió el domingo la intervención, y afirmó que el Ejecutivo germano «comparte el alivio de muchos iraníes por el fin del régimen de los ayatolás» además de tener mismos intereses de EE.UU e Israel en poner fin al «terrorismo» de Teherán.

En consecuencia, la base de Ramstein fue destino el lunes de los aviones militares de EE.UU modelo KC-135 que partieron de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) hasta las instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense en Alemania.

Italia justifica la ofensiva a Irán para neutralizar su amenaza nuclear

Italia justificó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán como una medida necesaria para neutralizar su amenaza nuclear y misilística, enmarcando además este apoyo como un respaldo a las protestas civiles de jóvenes y mujeres contra el régimen de Teherán.

Pese a este alineamiento político, el canciller italiano, Antonio Tajani, aseguró que su país «no está en guerra con nadie» ya que la Constitución «lo impide» y subrayó que el objetivo del Gobierno es proteger a los 70.000 italianos que se encuentran en la región.

Francia y Grecia refuerzan su presencia militar para defender Chipre

Francia, que cuenta con cerca de 5.000 soldados repartidos por Jordania, Líbano, Irak, Siria o Emiratos Árabes Unidos, ha sido el país europeo más rápido en anunciar el refuerzo de su presencia militar en la zona para defender los intereses de sus nacionales.

Además, aunque Chipre no ha pedido oficialmente -tras el ataque a la base británica en su territorio- que se active la clausula de defensa mutua como miembro de la OTAN, Francia enviará una fragata y sistemas antimisiles a la isla, que se sumarán a los cuatro cazas y la fragata, enviada por Grecia.

El Gobierno de Emmanuel Macron reiteró su disposición a defender tanto sus intereses como los de sus socios en Oriente Medio, sin objetivos ofensivos y «de manera proporcionada».

Reino Unido, críticas internas y externas por su ambigüedad

El Reino Unido mantuvo una postura ambigua: se negó a apoyar los ataques de EEUU e Israel del sábado pese a que así se lo había pedido el presidente Donald Trump, según reveló el primer ministro, Keir Starmer, pero al día siguiente autorizó el uso de alguna de sus bases para la aviación estadounidense «con propósitos defensivos».

Starmer se negó a valorar los ataques y su postura inicial respecto a las bases, le valió las críticas del presiente estadounidense, Donald Trump. Finalmente el Reino Unido firmó, junto a Francia y Alemania, una declaración de advertencia a Irán si se ven afectados los intereses de estos países europeos en la zona.

España condena el ataque y niega a EE.UU. el uso de las bases

El Gobierno español se posicionó con claridad contra la guerra en Irán y además, se negó a que EE.UU. use sus bases en España para sus actividades militares en la zona por lo que los aviones cisterna estadounidenses han salido de las bases de Morón (sevilla) y Rota (Cádiz).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió de que la violencia «solo genera más violencia» y llamó a detener «de inmediato» esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo, condenando tanto los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán como los ataques «ilegales e indiscriminados» que el régimen iraní llevó a cabo en países de la región.

Otros países europeos piden contención y condenan al régimen iraní

Menos tajantes que España, otros países europeos como Bélgica se han mostrado también contrarios al ataque porque no cumple el derecho internacional, señalan que el fuerza militar debe ser siempre la última opción, pero se sitúan junto a sus aliados frente al régimen iraní.

El Gobierno portugués instó a la «máxima contención» por parte de todos para evitar una escalada y solicitó el cese inmediato de «los ataques injustificados» de Irán contra países en la región. EFE

