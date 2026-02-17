Europa intenta atajar la sexualización y la pornografía infantil en las redes sociales

6 minutos

Madrid, 17 feb (EFE).- Los países europeos quiere atajar con legislación e investigaciones penales los posibles delitos de violencia sexual que se cometen en las redes sociales, muchos de ellos con la difusión de imágenes pornográficas o desnudos no consentidos realizados con inteligencia artificial (IA) y en los que también aparecen menores de edad.

Precisamente este martes, el Gobierno de España ha pedido a la Fiscalía que investigue y, en su caso, persiga estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. «Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir», ha denunciado el presidente Pedro Sánchez.

¿Qué medidas legislativas se han aprobado en Europa y qué respuesta están dando los grandes países a los problemas que surgen en torno a las redes sociales?

Unión Europea

La Unión Europea (UE) ha tomado medidas para combatir estos delitos de pornografía y abuso sexual infantil en línea, sobre todo los generados o difundidos mediante IA.

El pasado mes, la Comisión Europea abrió una investigación contra X por la creación y difusión de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento a través de su inteligencia artificial, Grok.

Si bien la normativa europea no fija un límite único de edad para el uso de redes, establece un marco común y determina que la edad mínima para crear una cuenta o permitir el tratamiento de datos personales es de 16 años, aunque concede a los Estados miembros la posibilidad de reducirla hasta los 13.

En los últimos meses, se ha valorado armonizar ese límite a nivel comunitario, aunque por ahora la competencia sigue siendo nacional. España, Francia y Grecia lideran una propuesta para fijar una edad mínima común y crear mecanismos obligatorios de verificación de edad en toda la UE.

Francia

En Europa, Francia fue la pionera en impulsar el concepto de la «mayoría de edad digital», una idea defendida por el presidente Emmanuel Macron, que se tradujo el pasado mes en la aprobación por parte de la Asamblea Nacional (Cámara baja) de una edad mínima de 15 años para que los jóvenes puedan tener cuentas de redes sociales.

Otra medida fue la prohibición progresiva del uso de los teléfonos móviles en escuelas e institutos, implementando una «pausa digital» que busca reducir la distracción y el acoso escolar.

Este país introdujo desde 2024 novedades en su código penal como la criminalización de los ‘deepfakes’ sexuales e inició acciones legales contra X y Grok por permitir la generación de imágenes sexistas o degradantes, una causa por la que la Policía registró en enero la sede de la empresa en Francia y por la que se ha llamado a Elon Musk a declarar en abril próximo.

Italia

Italia aprobó en septiembre de 2025 una nueva ley que tipifica el delito de difusión ilícita de contenido generado o alterado con sistemas de inteligencia artificial, castigado con penas de uno a cinco años de prisión.

Si bien no es un delito perseguible de oficio, pues se requiere de denuncia de la parte perjudicada, existen excepciones como en el caso de que se cometa contra una autoridad o personalidad pública en razón de las funciones desempeñadas.

Como ejemplo, la Fiscalía de Roma inició en noviembre del año pasado una investigación tras conocerse la existencia de una página web que «desnudaba» a mujeres, muchas de ellas famosas, mediante inteligencia artificial basándose en fotos reales.

Por el momento, Italia no ha intervenido respecto a estos contenidos en plataformas como TikTok.

Alemania

En Alemania están en marcha dos procesos legislativos para cerrar vacíos en la persecución penal de los «deepfakes» con contenido pornográfico.

Uno de ellos, a propuesta del estado federado de Baviera, ha solicitado incluir en el código penal un nuevo delito de «violación de los derechos de personalidad a través de falsificaciones digitales», castigado con multas o hasta cinco años de prisión.

También existe un debate sobre la restricción del acceso de menores a redes y, en este sentido, la ministra de Familia, Karin Prien, creó una comisión para formular recomendaciones al respecto que presentará resultados en verano.

Entretanto, los conservadores del canciller Friedrich Merz se inclinan por prohibir las redes a los menores de 16 años, mientras que sus socios de Gobierno socialdemócratas favorecen permitirlas a partir de los 14 años, aunque con limitaciones.

Polonia

En Polonia se debate actualmente la regulación del uso de internet y en especial las redes sociales y su primer ministro, Donald Tusk, planea introducir la verificación obligatoria de edad para acceder a webs pornográficas, con contenidos violentos o de odio con multas de 250.000 euros y el bloqueo de dominios que no cumplan la legislación.

Se espera además introducir para finales de febrero un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, con penas de 3 a 15 años de prisión para quien publique o difunda en internet desnudos de menores de 18.

Reino Unido

El Reino Unido ha endurecido la legislación contra la pornografía generada a través de inteligencia artificial, que penaliza tanto la distribución como la creación sin consentimiento.

En virtud de la llamada ley Online Safety Act 2024, se considera delito compartir o amenazar con compartir imágenes íntimas de adultos sin su consentimiento, pero la legislación se extendió recientemente para criminalizar la mera creación de imágenes sexuales explícitas de adultos sin consentimiento, incluso si no se comparten.

En el caso del contenido infantil, existen leyes que consideran ilegal estar en posesión, crear o distribuir herramientas de IA diseñadas específicamente para generar material de abuso sexual infantil. Estos delitos conllevan penas de hasta 10 años de cárcel para quienes operan sitios web que faciliten este material.

Irlanda

En Irlanda, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, uno de los principales reguladores del sector en la UE, informó este martes de que ha abierto una investigación sobre Grok que abordará la creación y publicación en X de imágenes sexualizadas perjudiciales y no consentidas que afectan a los datos personales de usuarios, incluidos menores, en el espacio comunitario a través del uso de la IA generativa Grok. EFE

del-prc/vnz