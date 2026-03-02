Evacuaciones en Chipre tras un ataque iraní contra una base militar británica

Una base aérea británica en Chipre fue alcanzada por un dron iraní, al tiempo que dos fueron interceptados sin alcanzar su objetivo, lo que condujo a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea, anunció el lunes el gobierno de Reino Unido.

Estos ataques llegaron tras la decisión británica de autorizar a Estados Unidos a utilizar sus bases militares contra Irán.

Un dron iraní atacó una pista de la base poco después de las 22H00 GMT del domingo, sin causar víctimas, provocando solo daños materiales leves, según las autoridades británicas y chipriotas.

Este ataque contra la base británica es el primero que afecta a un país de la Unión Europea, como es Chipre, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes del sábado.

La base de Akrotiri, territorio de ultramar de Reino Unido desde la independencia de Chipre en 1960, es la mayor de la fuerza aérea británica fuera de su país.

Más de 3.500 personas trabajan en la base, que cuenta con escuelas, un centro médico, iglesias, entre otras instalaciones.

Familias del personal de la base fueron evacuadas el lunes «como medida de precaución» y trasladadas a viviendas cercanas, indicó el Ministerio de Defensa británico. «Nuestra base y nuestro personal continúan operando con normalidad», añadió.

Dos drones que se dirigían a la base fueron interceptados este lunes, declaró un portavoz del gobierno chipriota.

«Dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que se dirigían hacia las bases británicas en Akrotiri fueron neutralizados a tiempo», afirmó en la red X en vocero del gobierno, Konstantinos Letymbiotis.

Letymbiotis también dijo que Nicosia pedirá garantías a Reino Unido de que la base «no se utilizará con otros fines que no sean humanitarios».

Uno de los dos principales aeropuertos de la isla, Pafos, fue evacuado, igual que los alrededores de la base de Akrotiri.

Unas sesenta vuelos con destino y procedencia de Pafos y Lárnaca fueron cancelados, aunque después de las 14H00 GMT se «restableció el funcionamiento normal», indicó un portavoz.

El domingo, Reino Unido dio su autorización para que Estados Unidos utilice sus bases para llevar a cabo ataques «defensivos» destinados a destruir misiles iraníes.

«Reino Unido no está en guerra», afirmó, pese a todo, el secretario de Estado británico encargado de Oriente Medio, Hamish Falconer, a la BBC.

Donald Trump reprochó a Starmer que había tardado «demasiado tiempo» en autorizar a los estadounidenses a utilizar la base militar de Diego García, en el océano Índico, este lunes en una entrevista al diario The Daily Telegraph.

