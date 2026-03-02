Evacuan un aeropuerto chipriota y suena alarma en la base británica atacada por dron iraní

Nicosia, 2 mar (EFE).- El aeropuerto internacional de Pafos, en la costa occidental de Chipre, ha sido evacuado este lunes tras recibirse informaciones de la presencia de una aeronave no tripulada, al tiempo que las alarmas han sonado en cercana la base británica de Akrotiri, donde la pasada noche impactó un dron de fabricación iraní.

La evacuación fue ordenada por el Gobierno de Chipre ante la sospecha de que un dron se dirigía hacia las instalaciones, según informa la agencia chipriota de noticias CNA. EFE

