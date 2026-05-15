Evo Morales dice que el Ejército de Bolivia y la DEA tienen un plan para detenerlo

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La Paz, 15 may (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) afirmó este viernes que el Ejército de Bolivia y la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, en inglés) tienen un plan para concretar su detención hasta este sábado, después de que el Gobierno de Rodrigo Paz lo responsabilizó de «financiar» las protestas sociales con recursos del «narcotráfico».

«Entre hoy (viernes) y mañana (sábado) el CIE (Compañía de Inteligencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas), con la DEA, que llega de Paraguay, va a detener a Evo Morales», dijo el exmandatario en declaraciones a la radio Kawsachun Coca.

En la víspera, el portavoz de la Presidencia, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un «plan macabro» destinado a provocar una ruptura constitucional mediante las protestas sociales de los sectores campesinos y obreros que exigen la renuncia de Paz, quien lleva seis meses en el Gobierno.

Según Gálvez, este plan fue «pensado, financiado y operado» desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales en el centro del país, que también es una de las principales zonas productoras de hoja de coca, con fondos del «narcotráfico».

Morales sostuvo que el Gobierno está obligado «a demostrar las mentiras» y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser «narcotraficantes».

Según el político, otro plan del Gobierno de Paz es supuestamente dictar un estado de excepción, militarizar el país y trasladar uniformados hasta el Trópico de Cochabamba bajo el «pretexto» de que se «atenta contra la democracia».

Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar su detención dentro de un proceso penal en su contra por trata agravada de personas, en el que la Fiscalía le acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando era presidente.

El jueves, el Gobierno anunció que la DEA instalará una oficina en La Paz para coordinar e intercambiar información de inteligencia con las autoridades bolivianas, aunque sus agentes no participarán en operativos conjuntos.

Los campesinos del altiplano de La Paz bloquean caminos desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una petición respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), cuyos reclamos iniciales eran sectoriales, incluido un incremento salarial del 20 %. EFE

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