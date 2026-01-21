Exatleta Natalia Duco, resurgida tras un dopaje, será ministra de Deportes de Kast

4 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 20 ene (EFE).- La exatleta olímpica en lanzamiento de bala Natalia Duco fue elegida este martes para asumir el Ministerio de Deportes chileno en el futuro Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

La doble finalista olímpica es psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral, madre de un hijo, ganadora del programa MasterChef Celebrity Chile (2020), además de oradora motivacional luego de superar una suspensión por dopaje.

Duco, de 37 años, se convertirá en la quinta mujer al frente de esta cartera creada en 2013 y en la tercera deportista en liderarla.

«Queremos que los 20 millones de chilenos se muevan», dijo tras la ceremonia en la que Kast anunció a sus otros 23 ministros.

Kast se convertirá el próximo 11 de marzo en el noveno presidente de Chile desde el retorno a la democracia y sucederá al progresista Gabriel Boric, cuyo ministro de Deportes es el exfutbolista Jaime Pizarro.

Duco debutará en la primera fila política en un gabinete donde hay 16 ministros independientes, sin afiliación a partidos políticos, como ella.

Su nombre emergió tras la negativa de la medallista olímpica Francisca Crovetto, quien declinó el cargo para enfocarse en defender su oro en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

También se barajaron otros candidatos, como el excapitán de la selección chilena Claudio Bravo, bicampeón de América en 2015 y 2016.

«Capaz de seguir adelante»

Su primera experiencia política fue como asesora en la Municipalidad de Huechuraba, comuna del norte de Santiago, bajo la gestión del alcalde Maximiliano Luksic, un multimillonario empresario chileno

En su carrera deportiva de más de dos décadas, la exatleta oriunda de Valparaíso tiene un diploma olímpico conquistado en Londres 2012 y la final de Río 2016, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y cuatro coronas sudamericanas.

París 2024 fueron sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos representando a Chile, luego de cumplir una suspensión por dopaje, entre 2018 y 2021, por una sustancia (GHRP-6) que estimula la secreción de la hormona del crecimiento, fortalecimiento de ligamentos, pérdida de grasa y mejora del sueño.

“Eso es el valor que yo entrego. Una historia de vida ciento por ciento transparente, donde he tenido muchos aciertos, muchos errores y a pesar de cualquiera haya sido la situación, uno es capaz de aprender, reinventarse y de seguir adelante”, dijo recientemente Duco a La Tercera.

Grandes retos por delante

Duco sucederá a Pizarro, el exfutbolista campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo en 1991, que lideró la cartera en los últimos tres años de Boric.

Duco deberá gestionar el desarrollo del deporte chileno y, especialmente, promover la imagen del país austral como sede para competiciones de gran envergadura.

En la gestión de Pizarro, Chile logró albergar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023; el Mundial Sub 20 de la FIFA 2025; la AmeriCup Femenina de Baloncesto, el Mundial de Ciclismo de Pista y los Juegos Parapanamericanos Juveniles, todos en 2025.

La nueva ministra tendrá que sacar adelante los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027, para los cuales Santiago fue confirmada como la sede, y trabajar en las postulaciones de futuros eventos.

Chile se ha presentado como candidato a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, y se encuentra entre los tres finalistas, y queda latente la definición de continuar con la petición de ser sede de los Juegos Olímpicos 2036, que se inició en el gobierno de Boric.

En el fútbol chileno, específicamente, está latente el tema de seguridad en los estadios debido a la violencia de las barras bravas que necesita la intervención del Estado, y es una materia que Kast, durante su campaña, dijo querer solucionar. EFE

mjr/mmm/laa