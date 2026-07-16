Excongresista de EEUU condenado por estafa e indultado por Trump llega a ‘reality show’

Compartir

2 minutos

Nueva York, 16 jul (EFE).- El excongresista republicano George Santos, sumido en la controversia tras descubrirse una red de mentiras y estafas que le llevaron a prisión en 2025, y que fue indultado por el presidente Donald Trump, participará en un ‘reality show’ de la cadena Fox.

El programa ‘Special Forces: World’s Toughest Test’, que comenzará el 24 de septiembre, es una competición en la que 15 personajes serán expuestos, en una selva de Malasia, a las hostiles condiciones y desafíos que puede enfrentar un soldado de las fuerzas especiales, según un comunicado de Fox.

Fox anunció la quinta temporada de la serie con figuras como la actriz Ruby Rose, el exjugador de la NBA Matt Barnes, el patinador artístico olímpico Maxim Naumov y Santos, quienes deberán superar retos del manual del proceso real de selección de las fuerzas especiales del Ejército.

Los retos de los ‘reclutas’ incluyen terrenos impredecibles; una búsqueda de armas en un búnker; la recuperación de suministros suspendidos a 90 metros de altura, o soportar un bombardeo de gases químicos mientras recuperan las coordenadas de un buque enemigo, de acuerdo con Fox.

«Esta experiencia cambió mi perspectiva de la vida y fue lo más aleccionador que he hecho», escribió Santos en su cuenta de X, donde promociona la serie, con varias fotos.

Indicó, además, que se cansó de estar sentado en el sofá, algo que cambió por la experiencia de la serie.

Santos, nacido en Brasil en 1988, mintió sobre su vida personal y profesional para llegar a la Cámara de Representantes por el estado de Nueva York, al asegurar que había trabajado en entidades como Citi Group o Goldman Sachs. Igualmente, sostenía que era descendiente de una familia judía que logró escapar del exterminio nazi, hechos que resultaron falsos.

También fue acusado de estafa, fraude y otros delitos.

Santos fue expulsado del Congreso tras poco más de un año en la Cámara, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a siete años de cárcel, pero tras 84 días en prisión, llegó el perdón de Trump. Tras salir de prisión lanzó el podcast ‘Doing Time with George Santos’ (Cumpliendo condena con Santos). EFE

rh/nqs/rcf