Exdiputado acusado de lavado de dinero comparece ante la Justicia de Argentina

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Buenos Aires, 7 jul (EFE).- José Luis Espert, exdiputado del partido del presidente argentino Javier Milei y acusado de lavar dinero para una organización criminal, compareció este martes ante la Justicia para presentar su declaración indagatoria.

El exdiputado presentó un escrito en el que se defendió de las acusaciones y negó haber cometido delito alguno, aunque evitó declarar en sede judicial y contestar preguntas.

«Espert ejerció el derecho que la Constitución reconoce a toda persona: reservar su declaración para el momento en que estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo, con la reserva expresa de declarar y responder cada punto de la imputación en el corto plazo», expresó un comunicado que el exdiputado publicó en su cuenta de la red social X.

Espert, quien fue candidato de La Libertad Avanza (LLA, oficialismo) en las elecciones legislativas de 2025, fue imputado en octubre de ese año, mes de los comicios, en una causa iniciada luego de se revelara que recibió la suma de 200.000 dólares de una empresa ligada al argentino Federico Andrés ‘Fred’ Machado, acusado por la Justicia estadounidense de una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

Debido al escándalo desatado tras el inicio por la investigación, Espert debió renunciar a su candidatura a último momento y fue reemplazado en la lista por Diego Santilli, quien a su vez el pasado junio fue designado por Milei para reemplazar a Manuel Adorni, también investigado por la Justicia, en la Jefatura de Gabinete.

Machado fue extraditado a Estados Unidos el pasado 5 de noviembre, después de que la Corte Suprema de Argentina habilitara el trámite.

Espert admitió que cobró ese dinero de parte del empresario sospechado de narcotráfico, pero de manera lícita y como parte de su actividad privada.

En el descargo, sostuvo que hubo filtraciones en el expediente y le pidió al juez Lino Mirabelli que le quite la investigación al fiscal Fernando Domínguez, en quien está delegada la pesquisa.

Además, detalló que aportó a la causa correos electrónicos y testigos que pueden probar que «la transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan». EFE

fpe/rrt