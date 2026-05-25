Exgobernador colombiano abandona carrera presidencial y se une a candidato de la izquierda

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Bogotá, 25 may (EFE).- El exgobernador del departamento colombiano de Magdalena Carlos Caicedo renunció este lunes a su aspiración presidencial para apoyar al candidato de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, a menos de una semana de las elecciones del 31 de mayo.

«Nos unen años de lucha conjunta o de buscar que en nuestro país las mayorías tengan la vida que merecen, en particular el acceso a los derechos fundamentales de los que históricamente han estado excluidos», aseguró Caicedo, del partido Fuerza Ciudadana, durante una conferencia de prensa en Barranquilla.

Cepeda -quien lidera las encuestas de intención de voto y pertenece al mismo partido que el actual mandatario, Gustavo Petro- , aseguró que a partir del anuncio, Caicedo se integra a su «proceso político» y su trabajo para obtener el «triunfo en primera vuelta».

Para ganar en primera vuelta un candidato debe obtener la mitad más uno de los votos, una opción que parece improbable, a juzgar por las encuestas de intención de voto que apuntan a una disputa cerrada entre Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, pero lejos de la minoría requerida.

«Hemos concluido y cerrado un acuerdo político con el doctor Carlos Caicedo, el cual nos llena de alegría y satisfacción desde el Pacto Histórico», agregó el candidato del oficialismo.

Cepeda recordó que estos acuerdos, a los que llegó con otros candidatos presidenciales como el excanciller Luis Gilberto Murillo, que también renunció a su candidatura presidencial a comienzos de mes, nacen a raíz de «coincidencias, identidades y afinidades» de carácter político.

Carlos Caicedo, del movimiento Fuerza Ciudadana, fue alcalde de Santa Marta (2012-2015) y gobernador del departamento de Magdalena (2020-2023) desde donde labró su carrera política a nivel nacional y se presentó como una opción de una izquierda «distinta».

El ahora excandidato, a quien las encuestas dan menos del uno por ciento de la intención de voto, agradeció a Cepeda por convocarlo a trabajar juntos en estas elecciones para que «los cambios tengan profundidad».

El exgobernador destacó que ambos comparten el objetivo de mejorar el sistema de salud, la educación, el acceso a la vivienda y la promoción de la justicia social.

«Nuestra decisión además se basa en la necesidad de convocar a todas las fuerzas del campo democrático, popular, progresista y de la izquierda colombiana en una sola causa, y es lograr que en Colombia las condiciones de transformación sean posibles en los próximos cuatro años y no regresemos al pasado», añadió Caicedo.

El exalcalde resaltó «la coherencia» y esfuerzo de Cepeda en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

«Hemos considerado que nuestra mejor campaña en estos últimos días antes de la primera vuelta es estar de lado de Iván Cepeda», aseveró Caicedo, con cuya retirada quedan once candidatos en la carrera presidencial.

Otro aspirante, el exsenador Roy Barreras, que también tiene una intención de voto marginal en las encuestas, pidió este lunes a otras vertientes de la izquierda la unión «para evitar el regreso de la extrema derecha al gobierno», pero sin retirar su candidatura para apoyar a Cepeda. EFE

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