Exjefe antidrogas de Evo Morales es condenado a 25 años de cárcel por narcotráfico en EEUU

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La Paz, 20 mar (EFE).- El exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia Maximiliano Dávila Pérez fue condenado a 25 años de prisión en Estados Unidos por su participación en una conspiración para importar cocaína y un delito relacionado con armas de fuego durante la Presidencia de Evo Morales, informaron autoridades estadounidenses.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA en sus siglas en inglés), Terrance Cole, señalaron que Dávila Pérez abusó de su cargo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para facilitar el envío de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.

Dávila Pérez, de 62 años, extraditado desde Bolivia en diciembre de 2024, fue declarado culpable el 23 de octubre de 2025 tras un juicio con jurado de una semana ante la jueza federal Denise L. Cote, quien dictó la sentencia en la víspera.

Según Clayton, el exjefe antidrogas “ejercía un poder extraordinario” y decidió utilizarlo para apoyar a los mismos narcotraficantes que debía investigar, con el objetivo de enviar “enormes cantidades de cocaína a Nueva York”.

El fiscal agregó que la condena responde a su “descarado intento de inundar” las calles con droga.

Por su parte, Cole sostuvo que las acciones de Dávila Pérez constituyen una “traición a la confianza pública” y un abandono total de su juramento como autoridad.

Señaló que el exfuncionario convirtió su oficina en una “empresa criminal” al proteger a traficantes, asegurar el traslado de cocaína y facilitar su ingreso a Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación y las pruebas presentadas en el juicio, entre febrero y noviembre de 2019, cuando dirigía la FELCN, Dávila Pérez utilizó sus conexiones políticas y policiales para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Entre sus métodos figuraban desviar investigaciones de las fuerzas del orden y proporcionar personal armado para custodiar cargamentos de droga en aeropuertos bolivianos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que Dávila conspiró para producir, transportar y proteger más de una tonelada de cocaína con destino a Estados Unidos, específicamente a Nueva York.

Las gestiones incluyeron reuniones y llamadas con «co-conspiradores» que fueron grabadas por fuentes confidenciales de la DEA.

Según las acusaciones, Dávila organizó la entrega de una muestra de 10 kilogramos de cocaína en Lima (Perú) en diciembre de 2019 y planificó el envío de grandes cargamentos desde Bolivia, con tránsito por República Dominicana.

De acuerdo con la Fiscalía, Dávila Pérez incluso detalló cómo desviaría operativos policiales y asignaría agentes armados para garantizar la salida segura de la droga.

El expresidente Evo Morales (2006-2019) afirmó en su momento que la extradición del exjefe antidrogas evidencia que el país “vuelve a ser colonia de Estados Unidos” y cuestionó que no haya sido juzgado primero en territorio boliviano.EFE

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