Exjefes de las FARC piden al presidente electo de Colombia preservar el acuerdo de paz

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Bogotá, 14 jul (EFE).- Los últimos jefes del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC que firmaron el acuerdo de paz en 2016 con el Estado colombiano pidieron este martes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, «encontrar caminos» que permitan cumplir con la implementación del tratado del que se conmemorarán diez años en noviembre.

«Le expresamos nuestra disposición a dialogar para encontrar caminos que nos permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, al tiempo que ratificamos, ante el país y el mundo, nuestro indeclinable compromiso de honrar la palabra», dice una carta firmada por Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, último jefe de las FARC.

En la misiva que también suscriben Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Mauricio Jaramillo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda, los excombatientes piden a De la Espriella que el Estado cumpla con el compromiso contraído el 24 de noviembre de 2016 cuando el entonces mandatario Juan Manuel Santos (2010-2018) firmó el acuerdo.

«Esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil, comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política, entre otros, como lo reza el Acuerdo de Paz firmado», señalan.

La carta de los antiguos jefes de las FARC se conoce horas después de que el presidente electo arremetiera contra Timochenko y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) luego de que ese tribunal le concediera un salvoconducto para un viaje a España para participar en unas conferencias.

«Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello», afirmó De la Espriella.

La JEP confirmó este martes que Londoño ya regresó al país y se presentó ante la Sala de Instrucción de ese tribunal de paz después de que algunos medios informaran que el antiguo jefe guerrillero se quedaría en España tras la amenaza del presidente electo de encarcelarlo. EFE

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