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Expertas de la ONU piden que se investiguen redes de trata desveladas en el caso Epstein

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Ginebra, 16 abr (EFE).- Los archivos del fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein desvelaron redes globales de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que deben ser investigadas de forma completa y transparente, pidieron este jueves seis expertas en derechos humanos de Naciones Unidas.

En un comunicado, recordaron que esos archivos implican a altos cargos políticos, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y destacados académicos en redes de abuso sexual donde hubo «devastadores errores a la hora de prevenir, identificar, asistir y proteger a las víctimas y supervivientes».

También ha habido graves fallos en la investigación y enjuiciamiento de los perpetradores, señalaron las firmantes, quienes subrayaron que una trata infantil tan extendida a nivel mundial y que implica a figuras de renombre «pone de relieve la discriminación arraigada y la violencia de los sistemas de poder patriarcales».

Las expertas afirmaron que la insuficiente rendición de cuentas «perpetúa una cultura de impunidad que perjudica de forma desproporcionada a mujeres y niñas y socava las promesas de igualdad de protección bajo el derecho internacional».

Firman el comunicado la relatora especial de la ONU sobre trata de personas, Siobhán Mullally, y las cinco integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación contra las Mujeres y las Niñas. EFE

abc/ah

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