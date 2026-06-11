Expertos alertan de la falta de control del Congreso a la política migratoria de Trump

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Alejandra Clements

Washington, 11 jun (EFE).- La aprobación de la ley que destina 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias federales migratorias ha activado las alarmas de expertos en asuntos migratorios sobre el control que el Congreso de Estados Unidos tendrá sobre las políticas migratorias de la Casa Blanca los próximos tres años de mandato.

La ley, que fue firmada por el presidente Donald Trump esta semana, después de que el Congreso la aprobara por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, puso fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a la agenda del Gobierno sobre el control migratorio.

Aunque contó con el rechazo de los congresistas demócratas, pudo salir adelante con los votos republicanos y garantiza financiación a las agencias migratorias para los próximos tres años.

Ese periodo de tiempo es clave, ya que cuando los fondos son anuales, las agencias deben presentarse ante el Congreso y solicitar más financiación para el siguiente ejercicio, y ese es el momento para que los legisladores, fiscalicen la labor que se ha realizado.

«Esta ley no tiene salvaguardias, ni supervisión, ni rendición de cuentas, y no nos hace más seguros», explica Rosa Barrientos-Ferrer, analista senior de Política Migratoria del Center of American Progress (CAP), en declaraciones a EFE.

La experta califica el fondo como «discrecional» y asegura que «sin duda agravará —en lugar de contener— los abusos de deportación del presidente Trump, que opera sin rendir cuentas», ya que «este fondo no hace que las comunidades sean más seguras y solo intensificará los abusos que hemos presenciado».

Barrientos-Ferrer afirma que, aunque ahora la aplicación de las leyes de inmigración «no resulten tan llamativas, las tácticas de detención y deportación indiscriminadas continúan en todo el país y se verán intensificadas drásticamente gracias a este fondo discrecional».

Por su parte, el líder demócrata en el Congreso, Hakeem Jeffries, que se opuso a la aprobación de la ley, argumentó que el dinero de los contribuyentes debería aliviar el costo de vida de los ciudadanos, no dar a las agencias de inmigración «otro cheque en blanco de 70.000 millones de dólares».

La preocupación de expertos y legisladores en cuestiones migratorias contrasta con la satisfacción que mostró Trump en la firma de la ley en el Despacho Oval.

«Me complace enormemente firmar la Ley para una América Segura («Secure America Act») a fin de financiar inmediata y totalmente al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de mi mandato, para que ya no tengamos que hablar más de este asunto», afirmó.

Trump dedicó unas palabras a los agentes que realizan labores migratorias al afirmar que brindaría por «los héroes del ICE y de la Patrulla Fronteriza».

«Porque eso es lo que son: héroes, dada la dura labor que realizan para mantenernos a salvo— el apoyo y los recursos necesarios para defender nuestras fronteras, proteger nuestra patria y mantener segura a Estados Unidos», añadió.

En los últimos meses, la política migratoria ha sido uno de los principales puntos de fricción entre demócratas y republicanos en el Congreso. EFE

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