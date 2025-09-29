The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Expertos chinos baten récord con un campo magnético 700.000 veces mayor que el terrestre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 29 sep (EFE).- Un equipo de científicos chinos anunció que ha generado de forma estable un campo magnético de 351.000 gauss con un imán completamente superconductivo, una cifra que, según los datos facilitados, constituye un nuevo récord mundial.

De acuerdo con los investigadores, citados por la agencia oficial Xinhua, el resultado abre paso a la comercialización de instrumentos científicos avanzados basados en superconductividad, entre ellos espectrómetros de resonancia magnética nuclear.

Añadieron que el rendimiento del dispositivo puede aportar soporte técnico a varias áreas innovadoras, como los sistemas de imanes para fusión, la propulsión electromagnética espacial, la calefacción por inducción superconductora, la levitación magnética y la transmisión eficiente de energía.

El imán fue desarrollado por el Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP), con sede en Hefei, en el este del país, en colaboración con instituciones como la Universidad Tsinghua.

Los responsables del proyecto recordaron que la Tierra actúa como un gran imán con un campo de alrededor de 0,5 gauss y que los imanes superconductores, fabricados mediante el soldado de materiales superconductores, permiten generar campos muy intensos y transportar grandes corrientes sin pérdidas.

Según la investigadora Liu Fang, citada por China Daily, el diseño adopta una bobina insertada de alta temperatura superconductora, dispuesta de forma coaxial dentro de un conjunto de imanes superconductores de baja temperatura.

El equipo indicó que debió afrontar desafíos como concentraciones de tensión y acoplamientos de múltiples campos bajo condiciones de baja temperatura y que las soluciones aplicadas mejoraron la estabilidad mecánica y el rendimiento electromagnético en entornos extremos.

Durante el experimento, el sistema se energizó hasta 35,1 teslas, operó de manera estable durante 30 minutos y fue desmagnetizado con seguridad, lo que, según los científicos, verificó la fiabilidad del enfoque técnico adoptado.

La intensidad alcanzada, superior a 700.000 veces el campo geomagnético terrestre, superó además el récord anterior de 323.500 gauss. EFE

aa/lcl/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR