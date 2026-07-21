Expertos consideran que “certeza negativa” en futuro del T-MEC prolonga incertidumbre

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Ciudad de México, 21 jul (EFE).- La decisión de Estados Unidos de mantener vigente el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (T-MEC), pero someterlo a revisiones anuales, creó una “certeza negativa” que reduce el temor inmediato a una ruptura, aunque prolonga las dudas sobre su duración, las reglas futuras y las condiciones para invertir en México, advirtieron analistas consultados por EFE.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, explicó que las empresas saben ahora que el acuerdo continuará al menos durante la próxima década, en una especie de «certeza negativa», pero desconocen si será extendido posteriormente o qué cambios exigirá Washington.

“Sabemos que el tratado seguirá vigente al menos por 10 años, pero no sabemos si va a continuar más allá de eso”, dijo Ostolaza, quien consideró que las revisiones anuales cambiarán el matiz de la incertidumbre, al sustituir una decisión única por negociaciones recurrentes.

El economista prevé numerosas mesas bilaterales en los próximos años, pero pocos avances inmediatos sobre la extensión del pacto.

Su escenario central es que Estados Unidos postergue una definición hasta 2028, antes del relevo presidencial, para que Donald Trump pueda presentar el resultado como una victoria política.

Ese horizonte, agregó, dejará en espera proyectos que necesitan conocer las reglas de acceso al mercado norteamericano antes de comprometer recursos, con un efecto que, según dijo, ya se observa en la inversión privada.

Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, coincidió en que el cambio no es solamente de calendario, sino de dinámica, porque transforma la revisión del T-MEC en un proceso prácticamente permanente y eleva el escrutinio sobre las decisiones comerciales, regulatorias y de inversión.

La especialista advirtió que cualquier diferencia no resuelta podrá reaparecer al año siguiente, manteniendo una incertidumbre regulatoria mayor que bajo el esquema sexenal y afectando particularmente a los proyectos de largo plazo.

Las empresas necesitan certeza jurídica antes de comprometer capital, instalar plantas o ampliar operaciones, opinó Quiroz.

Jacobo Rodríguez, analista financiero de Roga Capital, diferenció entre el impacto inmediato del discurso estadounidense y sus efectos estructurales.

Según Rodríguez, los mercados reaccionan ahora con menor intensidad a las declaraciones más agresivas del presidente Donald Trump, pero la falta de certidumbre jurídica obliga a las empresas transnacionales a pensarlo dos veces antes de invertir en México.

También estimó que la incertidumbre continuará durante el resto de la Administración Trump.

Rodríguez destacó que Estados Unidos sigue marcando la pauta en las negociaciones y pidió profesionalizar equipos mexicanos dedicados a estas conversaciones anuales para evitar una dependencia creciente de las decisiones de Washington.

Pese a estos riesgos, los tres especialistas descartaron como escenario central una ruptura del acuerdo, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que el equipo mexicano buscará un acuerdo que perdure por los años sin necesidad de revisiones anuales complejas, al considerar que no beneficia a ninguna de los tres países miembros.

Entre este martes y el viernes próximo, equipos técnicos de México y Estados Unidos llevan a cabo la tercera ronda de negociaciones bilaterales y la primera desde 1 de julio cuando se activaron revisiones anuales. EFE

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