Expertos de la ONU exigen a Israel que restablezca el acceso de agencias de la ONU a Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 7 ago (EFE).- Israel debe restablecer de inmediato el acceso sin restricciones a Gaza por parte de organizaciones humanitarias imparciales, incluyendo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), exigieron una veintena de relatores y expertos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto.

Ello es necesario «para evitar más muertes por hambre y sufrimiento inhumano», indicaron, agregando que también otros Estados «deben hacer todo lo que esté en su poder para restablecer el sistema humanitario de la ONU en Gaza».

Los expertos, entre ellos la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Francesca Albanese, advirtieron que más de 500.000 personas, o una cuarta parte de la población de Gaza, se enfrentan a la hambruna, y 320.000 niños menores de cinco años están en riesgo de desnutrición aguda.

«El hambre ha sido utilizada como un arma salvaje de guerra y constituye un crimen según el derecho internacional», subrayaron los expertos, que reiteraron sus críticas a la labor de la Fundación Humanitaria de Gaza, creada bajo los auspicios de Israel y Estados Unidos.

Esa fundación «ha provocado grave escasez de alimentos y ha causado la muerte de casi 1.400 personas que buscaban comida, un resultado previsible al obstaculizar la ayuda humanitaria efectiva e imparcial de actores internacionales confiables y experimentados», lamentaron los expertos. EFE

abc/alf

