Explosión en la Cachemira india fue «accidental» y se produjo durante manejo de explosivos

2 minutos

Srinagar (India), 15 nov (EFE).- El director general de la Policía del territorio de Jammu y Cachemira, en la Cachemira administrada por la India, Nalin Prabhat, aseguró este sábado que la explosión que dejó anoche nueve muertos en una comisaría de la ciudad de Srinagar fue «accidental» y se produjo durante un momento en el que los agentes manejaban explosivos.

«Lamentablemente, anoche, alrededor de las 23:20 horas (17:50 GMT), se produjo una explosión accidental. Cualquier otra especulación sobre la causa de este incidente es innecesaria. Nueve personas perdieron la vida», dijo en una rueda de prensa Prabhat.

El director general especificó que la comisaría de Nowgam, donde tuvo lugar la explosión, había recuperado una gran cantidad de sustancias explosivas, productos químicos y reactivos en la ciudad de Faridabad, en el estado de Haryana, en los días 9 y 10 de noviembre.

El material había sido trasladado a la comisaría de Nowgam en Srinagar, donde fue «almacenado de forma segura», según Prabhat, que indicó que posteriormente se inició el análisis forense y químico del material incautado.

«Debido al gran volumen de la recuperación, este proceso se extendió durante los dos últimos días, ayer y anteayer, a cargo del equipo del Laboratorio Forense. Dada la naturaleza inestable y delicada de la recuperación, el equipo del Laboratorio Forense realizó el muestreo y la manipulación con la máxima precaución», dijo el director general antes de informar de la explosión accidental.

El incidente ha tenido lugar después de que el pasado lunes se produjese un atentado terrorista en Nueva Delhi.

Al menos ocho personas murieron en el centro de la capital india después de que un vehículo explotase en las proximidades del Fuerte Rojo.

El incidente fue finalmente identificado como «incidente terrorista» por el Gobierno de la India el pasado miércoles.

La situación en el Sur de Asia continuó tensándose a lo largo de la semana, especialmente después de que el martes tuviese lugar otro ataque terrorista en Islamabad.

Un hombre se inmoló frente a una sede judicial en la capital de Pakistán provocando la muerte de doce personas.

El ataque fue reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes. EFE

sa-jgv/rrt

(Foto)(Vídeo)