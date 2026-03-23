Exportaciones mineras de Perú crecen 27 % en 2025 y llegan a 63.000 millones de dólares

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Lima, 23 mar (EFE).- Las exportaciones mineras de Perú ascendieron a 62.848 millones de dólares en 2025, un crecimiento del 27,2 % respecto al año anterior, informó este lunes el Ministerio de Energía y Minas (Minem), al destacar que el valor exportado se mantuvo fuertemente concentrado en cobre, oro, plomo y zinc.

«El dinamismo observado a lo largo del 2025 se sustentó, principalmente, en el mayor aporte de cobre y oro, reflejando tanto el contexto favorable de precios internacionales como la solidez de la demanda en los mercados globales», informó el ministerio en un comunicado.

Sostuvo que en un contexto internacional marcado por la creciente demanda de minerales asociados a la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias, «la minería peruana continúa consolidándose como una de las principales fuentes de generación de divisas del país y un componente fundamental del comercio exterior».

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Minem, en el balance anual 2025 el valor de las exportaciones de productos mineros totalizó en 62.848 millones entre enero y diciembre, lo que representó un crecimiento de 27,2 % en comparación con el 2024 (49.417 millones de dólares).

De enero a diciembre del año pasado, las exportaciones mineras, que incluyen minerales metálicos y no metálicos, representaron alrededor del 67,5 % del valor total exportado por Perú, lo que evidenció su elevada incidencia en el desempeño del sector externo.

En cuanto a la estructura de las exportaciones mineras, el valor exportado se mantuvo fuertemente concentrado en cobre, oro, plomo y zinc, los cuales representaron en conjunto alrededor del 91,3 % del total, y el 61,7 % del valor total exportado a nivel nacional durante el periodo analizado.

El ministerio detalló que durante diciembre de 2025, las exportaciones de productos mineros metálicos y no metálicos alcanzaron los 6.553 millones de dólares, lo que representó un incremento de 46,5 % respecto al mismo mes de 2024.

Este crecimiento se vio impulsado, entre otros factores, por la demanda de oro como activo de refugio y el fortalecimiento de las cotizaciones de otros metales vinculados al ciclo industrial y a la actividad manufacturera global, añadió.

«Este desempeño reafirma la importancia estratégica de los metales en la inserción internacional del país, en un contexto global donde la demanda por minerales vinculados a la electrificación, la transición energética y la actividad industrial mantiene una tendencia favorable», concluyó el ministerio. EFE

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