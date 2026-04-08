Exportaciones peruanas por 500 millones de dólares en riesgo por aranceles de EE.UU.

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Lima, 8 abr (EFE).- Las manufacturas de cobre, que representaron 500 millones de dólares en exportaciones en 2025, sufrirán el impacto de los aranceles de hasta 50 % impuesto por Estados Unidos, vigente a partir de este miércoles, según comentó un analista y representante de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Los productos que podrían ser impactados por la nueva proclama presidencial de Estados Unidos son alambres, barras, perfiles, chapas, bandas, hojas y accesorios, explicó el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL, Carlos Posada.

«Se trata de bienes con mayor nivel de elaboración. En tanto, la afectación en productos de acero y aluminio sería menor», expresó el experto en una nota de prensa del gremio sobre el impacto de los aranceles en las exportaciones peruanas con valor agregado.

El año pasado, Perú, tercer productor mundial de cobre, exportó a Estados Unidos cerca de 500 millones de dólares en productos de ese metal y sus manufacturas, que ahora estarán sujetos al nuevo arancel.

La producción anual de cobre de Perú ascendió a 2,77 millones de toneladas métricas finas y las exportaciones totales de cobre subieron a 28.130 millones de dólares, un alza de 19 % respecto al 2024.

La Cámara recordó que la proclama presidencial de la administración de Donald Trump actualiza las disposiciones arancelarias aplicables a las importaciones de acero, aluminio y cobre, ampliando el alcance de los bienes sujetos a mayores gravámenes.

En varios casos, se establece que el arancel se aplique sobre el valor total del producto importado, lo que incrementa el costo de ingreso a ese mercado, indicó.

Asimismo, el Idexcam aclaró que, si bien los nuevos cambios impactarán en productos con mayor valor agregado, las exportaciones peruanas de materias primas, como minerales de cobre, cátodos y chatarra, así como chatarra de hierro, acero y aluminio, no estarían afectadas por este arancel, al mantener sus condiciones actuales de acceso al mercado estadounidense.

Posada declaró que, «si bien la medida preserva el acceso al mercado estadounidense para productos primarios, afecta la competitividad de las exportaciones peruanas con mayor valor agregado, particularmente en actividades como el trefilado, laminado y extrusión de cobre».

El director recomendó fortalecer la diversificación de mercados y el desarrollo de productos con mayor valor agregado, como estrategias preventivas ante cambios en el entorno internacional. EFE

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