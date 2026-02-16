Exportaciones tradicionales y no tradicionales de Perú crecieron en 24,6 y 14,4 % en 2025

Lima, 16 feb (EFE).- Las exportaciones tradicionales de Perú crecieron durante 2025 en 24,6 %, mientras que las no tradicionales se incrementaron en 14,4 %, hasta alcanzar en total los 92.833 millones de dólares, informó este lunes el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor detalló que las exportaciones tradicionales del país sumaron 69.428 millones de dólares durante el año pasado, lo que representó un crecimiento anual de 24,6 % en comparación con los 55.719 millones de dólares de 2024.

Este avance se sustentó, principalmente, en los altos precios de productos mineros y, en menor medida, del café.

El BCRP agregó que durante el año pasado los precios de exportación de productos tradicionales aumentaron en 24,4 %, mientras que el volumen exportado creció en 0,2 %.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 23.405 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 14,4 % anual en comparación con los 20.460 millones de dólares de 2024.

Esta cifra se sustentó en el incremento de 18,4 % del volumen promedio exportado debido al dinamismo en los sectores agropecuario y pesquero.

El Banco Central detalló que Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los envíos no tradicionales peruanos, con un mayor volumen exportado de productos agropecuarios y por el encarecimiento de los productos siderometalúrgicos.

El crecimiento de las exportaciones en otros mercados fue impulsado por los sectores agropecuario y químico, mientras que en Asia se explicó, principalmente, por el aumento de los envíos de productos pesqueros, añadió.

El pasado 3 de febrero, la Asociación de Exportadores (Adex) informó que Perú se convirtió en 2025 en el cuarto país exportador de América Latina, solo por detrás de México, Brasil y Chile, y por encima de Argentina, con una cifra total que en ese momento se señaló que llegaba a los 90.082 millones de dólares.

Tras conocerse esa información, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aseguró que el país se ha consolidado como una «potencia exportadora» y destacó que, por quinto año consecutivo, se alcanzó un récord histórico en exportaciones, con China, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos como sus principales mercados. EFE

