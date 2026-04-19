Expresidente de Bulgaria promete un «gobierno estable» tras su ventaja en las legislativas

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El expresidente búlgaro Rumen Radev, un crítico de la Unión Europea, que ha pedido renovar lazos con Rusia, prometió que formará «un gobierno estable» después de que su coalición tomara la delantera el domingo en las octavas elecciones legislativas en cinco años.

Su coalición de centro izquierda Bulgaria Progresista (BP) lidera con un 44% de los votos, según proyecciones de encuestadoras. Obtendría así una mayoría absoluta en el Parlamento con al menos 129 escaños de 240.

Los conservadores proeuropeos (GERB) del ex primer ministro Boiko Borísov -que fue jefe del Gobierno en tres ocasiones- y los liberales del PP-DB tendrían alrededor del 12% cada uno, según las proyecciones.

Se espera que los resultados definitivos solo se conozcan hasta el lunes en la mañana.

«La BP ha ganado sin duda: una victoria de la esperanza sobre la desconfianza, de la libertad sobre el miedo», dijo Radev a periodistas fuera de su sede de campaña en Sofía.

Radev, de 62 años, es un duro crítico de la Unión Europea, así como del apoyo de Bulgaria a Ucrania y ha planteado la necesidad de «relaciones prácticas con Rusia, basadas en el respeto mutuo». Gobernó el país entre 2017 y 2026.

«Europa se convirtió en víctima de su propia ambición de ser un líder moral en un mundo con nuevas reglas», dijo el general en retiro de la Fuerza Aérea búlgara en su sede de campaña.

Aún no está claro cómo podrá formar un gobierno, aunque es el «ganador inequívoco, con el doble de apoyo que GERB», declaró a la AFP Boryana Dimitrova, de la agencia de encuestas Alpha Research.

Borísov, que lideró el país de manera casi ininterrumpida durante una década, felicitó a Radev, pero insistió en que debe haber una negociación.

«Ganar las elecciones es una cosa, pero gobernar es otra», escribió Borísov, de 65 años, en su perfil en Facebook.

La asistencia a las urnas superó el 50%, la más alta desde abril de 2021, dijo a la AFP Dobromir Zhivkov, director de la agencia Market Links.

En 2024, la asistencia cayó a apenas un 39% ante la desconfianza generalizada sobre la clase política en el país de 6,5 millones de habitantes.

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