Expresidente Duque felicita a De la Espriella y pide unidad contra la izquierda colombiana

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Bogotá, 31 may (EFE).- El expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) felicitó este domingo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por obtener más de 10 millones de votos en la primera vuelta presidencial y llamó a la unidad de la oposición de cara a la segunda vuelta, el próximo 21 de junio.

«Hoy Colombia se ha expresado con claridad en las urnas. Es el momento de actuar con sentido patriótico, grandeza y unidad de cara a la segunda vuelta para derrotar la amenaza continuista», escribió Duque en X.

El exmandatario felicitó además a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Comercio (2018-2021) y posteriormente ministro de Hacienda (2021-2022) durante su Gobierno.

«Felicitaciones a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por este importante triunfo», expresó Duque, quien también destacó la labor de la Registraduría Nacional, institución encargada de organizar las elecciones, y agradeció las garantías ofrecidas durante la jornada electoral.

El expresidente es uno de los primeros en felicitar al candidato de la ultraderecha, que disputará en tres semanas la segunda vuelta contra el candidato oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

«La unidad de quienes creemos en la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad será el camino para construir una Colombia mejor», añadió el expresidente. EFE

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