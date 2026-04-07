Exvicecanciller de Uruguay afirma que la incertidumbre global marca el acuerdo UE-Mercosur

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Montevideo, 7 abr (EFE).- El exvicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni afirmó este martes que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur llega en un momento en el que «la incertidumbre ya es el eje de la conversación geopolítica», convirtiendo al tratado en una herramienta que aporta estabilidad a un mundo incierto.

Durante un evento organizado por la consultora Vuille Lafourcade, Albertoni y la jefa de Economía y Comercio de la UE en Uruguay, Vanessa Mock, analizaron el cambio de paradigma que supone la entrada en vigor del acuerdo, prevista para el próximo 1 de mayo.

Para Albertoni, el proceso entra ahora en una fase decisiva tras décadas de debate político. «Ya es otro partido, que es el de la implementación», señaló el exjerarca, quien destacó que el tratado es una «clara demostración de política de estado» en Uruguay, al haber atravesado gobiernos de distintos signos políticos con un amplio consenso parlamentario.

El exvicecanciller subrayó que, frente a las tensiones bélicas y el proteccionismo global, el acuerdo permite a ambas regiones concentrarse en «lo que verdaderamente importa»: el crecimiento industrial y comercial.

«No es lo mismo tocar una puerta a decir: ‘Señor, usted se comprometió a esto’, que tocar la puerta a decir: ‘No me pegue tanto'», ejemplificó sobre las garantías jurídicas que ofrece el pacto.

Por su parte, Vanessa Mock, reconoció la complejidad de alcanzar el consenso en Europa, en un proceso marcado por «inquietudes» y desafíos internos. La diplomática lamentó la existencia de «fake news» y desinformación que vinculan el acuerdo con la pérdida de estándares sanitarios.

En este sentido, Mock se refirió a las manifestaciones que se se llevaron a cabo en diferentes países comunitarios contra el pacto comercial y afirmó que es «muy difícil» llegar con estadísticas y explicar que el acuerdo también va a generar nuevas oportunidades para el sector agrícola.

Por otro lado, la representante detalló que el trabajo actual es «muy intenso» debido a la magnitud técnica del tratado, que abarca unas 70.000 líneas arancelarias.

Destacó que Uruguay se verá beneficiado por la eliminación de aranceles en más del 90 % de sus líneas, con una desgravación «más rápida para los países del Mercosur y más gradual para los europeos».

Entre los productos uruguayos con mayor proyección, mencionó la carne bovina, el arroz, los cítricos, la celulosa y la lana.

Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo tendrá un impacto estimado para Uruguay de un crecimiento de 1,5 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), una subida del 4 % de las exportaciones brutas, un aumento del 0,5 % en el empleo y del 1 % en el salario real. EFE

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