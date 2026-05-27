Fabricantes de camiones UE piden «medidas urgentes» para salvar competitividad y empleo

3 minutos

Bruselas, 27 may (EFE).- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), junto a fabricantes de camiones y autobuses y representantes de los trabajadores del sector, reclamó este miércoles a la Unión Europea medidas urgentes para proteger la competitividad de una industria que considera en un «punto de inflexión crítico».

«La industria europea de vehículos comerciales es líder mundial y cuenta con una sólida cuota de mercado, aunque afronta una presión significativa por parte de competidores globales y se encuentra ahora en un punto de inflexión crítico», indica la misiva enviada a la Comisión Europea y al Consejo de la UE.

Los firmantes reclaman, en concreto, adelantar la revisión del reglamento de emisiones de CO2 para vehículos pesados, acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y repostaje de hidrógeno y simplificar el marco regulatorio del sector.

«Les escribimos para expresar nuestra preocupación compartida por el deterioro de la competitividad del sector europeo del transporte y por el riesgo de una aceleración de la pérdida de empleos industriales que amenaza la resiliencia a largo plazo de la economía europea y de nuestro tejido social, así como para reclamar una acción urgente y coordinada», agregan en su carta.

Los representantes del sector, que llevan meses reclamando suavizar las normas para los camiones, en línea con las concesiones a los automóviles, subrayan que emplean a 3,4 millones de personas y constituyen una industria líder, pero aseguran que «ese liderazgo no está garantizado» por la creciente competencia procedente de regiones con menos limitaciones regulatorias y costes inferiores.

Por ello, piden a las instituciones comunitarias una «respuesta a la altura de ese desafío», para que Europa no pierda «capacidad de producción, de innovación y ecosistemas industriales y, lo más importante, su fuerza laboral».

La carta insiste en que la adopción de camiones y autobuses de cero emisiones sigue frenada por factores ajenos a los fabricantes, como el lento despliegue de puntos de recarga y estaciones de hidrógeno, tanto públicas como en centros logísticos.

Por ello, el sector reclama reforzar la futura revisión del reglamento europeo sobre infraestructuras para combustibles alternativos (AFIR) para imponer objetivos vinculantes a los Estados miembros y evitar que la falta de infraestructura se convierta en un cuello de botella para la transición.

También piden incentivos económicos para reducir el coste de adquisición y operación de estos vehículos para las flotas de transporte.

Además, solicitan una estrategia industrial europea «coherente» para el transporte comercial por carretera que combine competitividad, descarbonización y empleo de calidad, y alertan de que la fragmentación regulatoria genera incertidumbre para las inversiones y las cadenas de suministro.

La carta está firmada, entre otros, por directivos de Daimler Truck, Volvo, Scania, Iveco, MAN, DAF y Ford Trucks, así como por ACEA y por representantes sindicales y comités de empresa europeos del sector. EFE

jaf/rcf