Fallece a los 52 años Calbo, figura icónica del rap francés del grupo Ärsenik

1 minuto

París, 4 ene (EFE).- Calbo, miembro del dúo de rap Ärsenik, formado en 1992 junto a su hermano Lino, cuyo verdadero nombre era Calbony M’Bani, falleció este domingo a los 52 años, según anunció su familia.

El artista dejó huella en la escena del rap francés de los años 90 del pasado siglo, junto a figuras como Passi, Doc Gynéco y Stomy Bugsy, dentro del colectivo Secteur Ä, una asociación de rap francesa.

«Hemos perdido a un gran hombre del rap y a un hermano mayor en la vida. Más allá de sus logros en el rap, recuerdo toda la fuerza y ​​positividad que transmitió a lo largo de los años a mi generación y a las que siguen», escribió el rapero Rohff en sus redes sociales.

Entre sus temas más famosos figuran ‘Boxe avec les mots’ y ‘Une affaire de famille’, que contribuyeron al éxito de su primer álbum, ‘Quelques gouttes suffisent’, lanzado en 1998 y certificado doble disco de oro.

A ese álbum le siguió en 2002 un segundo de gran impacto en Francia, ‘Quelque chose a survivant’, también doble disco de oro.

En 1999, junto con otros raperos de origen congoleño, formaron Bisso Na Bisso. El grupo lanzó dos álbumes: ‘Racines’ en 1999, que obtuvo doble disco de oro, y ‘Africa’ ​​en 2009.

En 2021, el rapero relató veinte años de su carrera en el libro ‘Quelques gouttes de plus’, «una historia contada por alguien que la vivió», escribía en su prólogo.

La familia del artista, que había estado hospitalizado en el pasado debido a su diabetes, no ha revelado la causa de su muerte. EFE

cat/eav