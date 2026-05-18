Fallece el exvicepresidente de la Comisión Europea Etienne Davignon a los 93 años

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Bruselas, 18 may (EFE).- El exvicepresidente de la Comisión Europea entre 1981 y 1985, empresario, diplomático y político belga Etienne Davignon ha fallecido a los 93 años, informaron este lunes el diario local La Libre y la cadena pública de televisión RTBF.

Nacido en 1932 en Budapest y criado en Alemania y Suiza, el hijo de un embajador y una condesa estudió Derecho y comenzó su carrera profesional en la diplomacia, llegando a ser jefe de gabinete del ministro de Exteriores belga Paul-Henri Spaak a inicios de los años sesenta y del primer ministro Pierre Harmel a partir de 1965.

Davignon ejerció después como director general de la diplomacia belga y entre 1974 y 1977 se convirtió en el primer presidente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En 1977 fue nombrado comisario europeo de Asuntos Industriales y posteriormente vicepresidente de la Comisión Europea, ocupándose de la reestructuración de la siderurgia europea.

Tras abandonar el Ejecutivo comunitario, en 1985 se incorporó al grupo bancario Societé Générale, presidiendo su filial belga entre 1988 y 2001, y mantuvo un perfil empresarial activo con cargos en numerosos consejos de administración de distintas compañías, al tiempo que recibía críticas por vender firmas belgas a capital extranjero.

Estuvo implicado en la gestión del club de fútbol Sporting de Anderlecht y del circuito de Fórmula 1 de Spa-Francorchamps, ocupó también la presidencia del centro de pensamiento Instituto Egmont y después del influyente Grupo Bildeberg, hasta 2011.

Asesinato de Lumumba

Un antiguo caso ligado a la política colonial belga ensombreció sus últimos días, pues la Cámara del Consejo de Bruselas decidió en marzo de 2026 juzgar a Davignon por su presunta implicación en el asesinato en 1961 del histórico líder independentista congolés Patrice Lumumba.

La Fiscalía Federal le reprochaba la detención y traslado ilícitos de un prisionero de guerra, la privación de su derecho a un juicio imparcial y tratos humillantes y degradantes, pero no le imputó el asesinato del que fuera primer jefe de Gobierno del Congo independiente, asesinado a los 36 años.

El exdiplomático era entonces el único seguía vivo de los once belgas señalados por la denuncia por crímenes de guerra presentada en 2011 por los hijos de Lumumba.

La decisión de sentarle en el banquillo se tomó tras más de diez años de instrucción, pero Davignon nunca llegó a comparecer ante el tribunal. EFE

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