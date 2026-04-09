Familia de españoles fallecidos en helicóptero Nueva York reclama más medidas de seguridad

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Nueva York, 9 abr (EFE).- Familiares de los españoles fallecidos en un accidente de helicóptero en el río Hudson en Nueva York reclamaron este jueves, junto a legisladores estadounidenses, más medidas de seguridad en la aviación de helicópteros comerciales en la víspera del primer aniversario del suceso.

«No queremos prohibir los vuelos comerciales, sino que se aumente la seguridad», declaró Joan Camprubí, hermano de Mercè Camprubí, la madre de la familia fallecida, tras una rueda de prensa a orillas del río.

El pasado 10 de abril de 2025, los cinco miembros de la familia Escobar Camprubí -el padre, Agustín Escobar Cañadas; la madre, Mercè Camprubí Montal, ambos ejecutivos de Siemens; y sus tres hijos de 10, 8 y 4 años- murieron cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló en el río Hudson tan solo 16 minutos después de despegar. El piloto de la aeronave también falleció.

Con motivo del aniversario, la familia viajó a la Gran Manzana para celebrar una misa en su honor en la catedral de Saint Patrick y una ofrenda floral en el río donde perdieron la vida, que tendrán lugar este viernes, y reclamar la aprobación de una legislación que refuerce la seguridad de los helicópteros comerciales, equiparando los controles a los de los aviones.

Los familiares estuvieron acompañados por varios miembros del Congreso de Estados Unidos, como Jerrold Nadler, legislador demócrata por Nueva York, a cargo de impulsar la norma junto a la republicana Nicole Malliotakis.

«La ley parte de una idea sencilla: los helicópteros deben estar sujetos a las mismas normas de seguridad que los aviones. Esta idea es de sentido común y es hora de que las leyes y los legisladores se pongan al día», aseguró Nadler.

La Ley de Seguridad y Paridad de los Helicópteros, como se conoce la norma, exige que se desarrollen normas y reglamentos que requieran equipos de seguridad específicos, estándares de mantenimiento equivalentes a los de seguridad de los equipos de las aerolíneas y una supervisión regular que garantice su aplicación.

El congresista confió en que la legislación pueda estar aprobada para finales de este año.

Además, también comparecieron el miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. por Nueva York y líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat; Micah Lasher, miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York; y representantes de Gersowitz Libo & Korek y Kreindler & Kreindler LLP, dos despachos de abogados especializados en accidentes de aviación.

«Es una forma de recordarles», afirmó Joan Camprubí, quien avanzó que trabajan en una fundación para evitar que otra familia tenga que pasar por lo mismo que la suya. «La seguridad no debería ser una opción, sino una responsabilidad».

Un año después, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), encargada de la investigación, sigue trabajando para esclarecer las causas del accidente. EFE

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