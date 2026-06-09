Familiares de argentinos de convoy a Gaza presos en Libia apuntan contra Gobierno de Milei

3 minutos

Buenos Aires, 9 jun (EFE).- Familiares de los dos ciudadanos argentinos que fueron detenidos en el este de Libia mientras viajaban por tierra en un convoy humanitario rumbo a la Franja de Gaza apuntaron este martes contra el Gobierno del presidente Javier Milei, sobre el que aseguraron que está «ausente» de los esfuerzos por lograr sus liberaciones.

Carla Aguilera, hermana de Lucas Aguilera, médico veterinario e integrante del convoy que permanece detenido en Libia, afirmó este martes durante una conferencia de prensa que «el Estado argentino está ausente», no solo en la gestión para la liberación de su hermano sino «en todos los niveles de la vida» de los argentinos.

Nora Giménez, madre de Paula Giménez, periodista y detenida junto a Aguilera, dijo que el último jueves logró tener comunicación con ella, cuando le relató que sufrió desmayos y convulsiones ya que recurrió a una huelga de hambre «seca» (sin ingerir líquidos) para que sus captores le permitieran llamados telefónicos.

Giménez describió la situación como «muy angustiante», aunque afirmó que se siente «muy orgullosa» por su hija y relató: «Cuando hablé con ella fue terrible, ni siquiera su voz era la de siempre».

La conferencia de prensa de este martes fue convocada por el medio de comunicación Nodal, del que Paula Giménez fue directora. La actual directora, Emilia Trabucco, exigió este martes que el Estado argentino «actúe de manera urgente» para lograr «pruebas de vida, visita humanitaria y médica, comunicación con sus familiares y liberación urgente».

«Que el canciller Pablo Quirno que se haga responsable», agregó Trabucco.

El pasado 29 de mayo, el Gobierno de Milei informó el inicio de gestiones diplomáticas para buscar la liberación de Giménez y Aguilera, a quienes describió como integrantes de «una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario».

En un comunicado, la Cancillería precisó que tomó conocimiento de su detención el 24 de mayo y que «a través de la Embajada Argentina en Túnez -concurrente en Libia- se iniciaron acciones de coordinación con autoridades de otros países con presencia en el terreno» y subrayó que «información aportada por fuentes fidedignas» indicaba que los detenidos se encontraban en la ciudad de Bengasi.

Trabucco pidió a Milei mayor «ímpetu» para involucrarse en sus liberaciones, del mismo modo que lo hizo con otros casos diplomáticos resonantes, como el del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela.

La detención de Giménez y Aguilera ocurrió en las cercanías de Sirte, ciudad situada en la línea divisoria entre el oeste y el este de Libia, junto a otros ocho activistas de España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez, que habían partido por tierra desde Mauritania con la intención de llegar a Gaza.

El convoy humanitario, integrado por más de 200 activistas de distintas nacionalidades, anunció el 28 de mayo su decisión de regresar a sus países de origen después de que las autoridades del este de Libia impidieran continuar el trayecto hacia Egipto, país que tampoco autorizó el ingreso terrestre de activistas extranjeros, salvo los de nacionalidad libia. EFE

smo/pd/eav