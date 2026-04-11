Familias redoblarán protestas tras represión contra presos políticos en cárcel venezolana

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Caracas, 10 abr (EFE).- Familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, afirmaron este viernes que redoblarán sus esfuerzos y protestas para reclamar las condiciones de la prisión, tras denunciar que hay varios detenidos heridos por la represión de una protesta esta semana.

«Esto nos obliga a redoblar esfuerzo porque es evidente que quieren ellos seguir acabando con la vida de los nuestros. Próximamente vamos a anunciar una agenda», dijo a EFE la activista Andreína Baduel durante una vigilia en las afueras de la cárcel.

Decenas de familiares se congregaron este viernes en la puerta de la prisión, donde se mantienen con pernoctas y vigilias permanentes desde hace más de 90 días, para exigir sus liberaciones.

El grupo encendió varias velas que formaron las palabras «SOS Rodeo I», sostuvieron pancartas para exigir la liberación de todos los presos y algunos de los manifestantes se vistieron de color amarillo y usaron capuchas, para demostrar cómo son trasladados los detenidos de sus celdas hasta la zona de visitas.

Baduel relató que la protesta se inició el miércoles en la tarde, cuando los presos políticos extranjeros salieron al patio para tomar sol y se negaron a volver a sus celdas en protesta por sus condiciones.

Como respuesta, dijo la activista, los custodios reprimieron con golpes, amenazas con armas de fuego y «echaron gas pimienta» y gas lacrimógeno, causando que varios detenidos, incluyendo su hermano Josnars, fueran internados en la enfermería.

«sé que él está muy mal porque además él había sido torturado en el Helicoide y eso le dejó una afección pulmonar crónica, y evidentemente toda la noche expuesto a tortura y a gases lacrimógenos, pues su organismo colapsó», dijo Baduel sobre su hermano.

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas, denunció ante la prensa que los detenidos son víctimas de continuos maltratos y condiciones precarias de reclusión.

«Están encerrados 23 horas (al día) en sus celdas con una letrina que emite gases», aseguró Ávila, quien agregó que muchos de los detenidos han desarrollado enfermedades en la piel, otitis, afecciones gastrointestinales y patologías en sus pulmones.

Asimismo, recordó que los detenidos extranjeros no tienen permitidas las comunicaciones con sus familiares, ni sus embajadas, castigos que a veces imponen a los detenidos venezolanos.

«Los familiares no vamos a dejar de estar acá hasta que nos entreguen a nuestros familiares», insistió.

Este viernes, la Fiscalía venezolana aseguró que visitó el Rodeo I para investigar los incidentes y verificó el cumplimiento de «procedimientos y protocolos de rigor», pese a las denuncias de los familiares. EFE

ls/sbb

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