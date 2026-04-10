FAS y Alianza protagonizan el juego más atractivo de la fecha 18 del Clausura salvadoreño

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San Salvador, 10 abr (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), dirigido por el mexicano Adrián Sánchez, y el Aliana del argentino Ernesto Corti protagonizarán el fin de semana el juego más atractivo de la jornada 18 del torneo Clausura del fútbol salvadoreño.

El FAS, representativo de la zona occidental del país, llegará a San Salvador, al Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, para enfrentar a los Albos del Alianza que se mantienen firmes en la tercera posición de la tabla con 30 puntos.

Los de Sánchez, por su parte, son líderes absolutos con 42 puntos y con un solo juego perdido tras 17 fechas disputadas.

Entre tanto, los Toros del Luis Ángel Firpo, del costarricense Marvin Solano y actuales campeones nacionales, defenderán el segundo puesto en el que se encuentran -con 38 unidades- en su partido de visita ante el Platense.

Los Viroleños del Platense se ubican en la novena posición con 15 puntos por encima de Fuerte San Francisco, Hércules y Zacatecoluca, este último en el sótano con 7 unidades.

El cuarto lugar de la tabla, el Municipal Limeño, visitará al Fuerte San Francisco y el Inter FA, en la quinta posición, se medirá al Hércules en San Salvador, en el Estadio Cuscatlán.

En la lucha de goleadores, el delantero salvadoreño Emerson Mauricio (Inter FA) es el líder con 12 tantos, le siguen el colombiano Carlos Bogotá (Platense) y el colombiano nacionalizado salvadoreño Cristian Gi (Firpo) con 11 y 9 tantos, respectivamente.

– Programación de la jornada 18:

. 11/04

Isidro Metapán – Cacahuatique

Alianza – FAS

. 12/04

Águila – Zacatecoluca

Fuerte San Francisco – Limeño

Hércules – Inter FA

Platense – Firpo. EFE

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