FBPUR informa de que José Alvarado no jugará contra Canadá en clasificatorio de FIBA 2027

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San Juan, 2 jul (EFE).- La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) informó este jueves de que el base José Alvarado no participará en el partido del viernes ante el quinteto de Canadá, correspondiente a la tercera ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

«José ha demostrado en múltiples ocasiones su compromiso con la Selección Nacional de Puerto Rico. Esta situación responde exclusivamente al período de moratoria establecido en el Convenio Colectivo de la NBA y al proceso de oficialización de su nuevo contrato. Confiamos en poder contar con él para el partido del lunes ante Bahamas», expresó en un comunicado Yum Ramos, presidente de la FBPUR.

La ausencia de Alvarado responde a que aunque recientemente alcanzó un acuerdo contractual con los Knicks de Nueva York, el Convenio Colectivo de la NBA establece un período de moratoria que se extiende hasta el 6 de julio, durante el cual los contratos acordados durante la agencia libre no pueden hacerse oficiales.

Por ello, Alvarado permanece en Nueva York atendiendo los asuntos relacionados con ese proceso que se podrá completar el próximo lunes.

Posteriormente, el jugador se integrará a la Selección de Puerto Rico para el partido ante Bahamas.

Puerto Rico enfrentará a Canadá este viernes como visitante y posteriormente viajará a Nassau para medirse contra Bahamas, en dos compromisos de gran importancia para sus aspiraciones de avanzar a la segunda ronda de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Alvarado fue recibido la semana pasada en el archipiélago caribeño como un héroe nacional tras ganar el pasado día 17 el título de la NBA con los Knicks de Nueva York, con el que se convirtió en el tercer baloncestista puertorriqueño que alcanza este hito. EFE

ea/gbf