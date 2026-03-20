Felipe VI apela en Roma a la concordia y el bien común frente al egoísmo y la indiferencia

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Roma, 20 mar (EFE).- Felipe VI apeló este viernes en Roma a la concordia, la generosidad y a la «entrega a la causa del bien común» frente al egoísmo y la indiferencia, un llamamiento que realizó en la ceremonia en la que tomó posesión de su cargo de protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

En este histórico acto reservado a los monarcas españoles desde hace siglos en una de las cuatro basílicas papales de Roma, Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, se refirió a la audiencia que mantuvieron antes con el papa en la Santa Sede y en la que hablaron de una actualidad, en la que, dijo se necesita claridad.

«Hemos hablado del tiempo que nos toca vivir; de estos días en los que tanta claridad necesitamos; claridad de obra y de palabra; claridad de corazón y de conciencia», indicó el jefe del Estado español en el discurso pronunciado en la basílica en la que está enterrado el papa Francisco. EFE

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