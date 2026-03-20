Felipe VI apela en Roma a la concordia y el bien común frente al egoísmo y la indiferencia

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Roma, 20 mar (EFE).- Felipe VI apeló este viernes en Roma a la concordia, la generosidad y a la «entrega a la causa del bien común» frente al egoísmo y la indiferencia, un llamamiento que realizó en la ceremonia en la que tomó posesión de su cargo de protocanónigo de la basílica de Santa María la Mayor.

En este histórico acto reservado a los monarcas españoles desde hace siglos en una de las cuatro basílicas papales de Roma, Felipe VI, acompañado por la reina Letizia, se refirió a la audiencia que mantuvieron antes con el papa en la Santa Sede y en la que hablaron de una actualidad en la que, dijo se necesita claridad.

«Hemos hablado del tiempo que nos toca vivir; de estos días en los que tanta claridad necesitamos; claridad de obra y de palabra; claridad de corazón y de conciencia», indicó el jefe del Estado español en el discurso pronunciado en la basílica en la que está enterrado el papa Francisco.

Un acto solemne en el que Felipe VI renovó el vínculo entre la Corona y la Santa Sede asumiendo, explicó, un compromiso de los reyes de España hacia esta basílica y su cabildo, «un compromiso de lealtad y custodia» que hace más de 350 años instituyó el papa Inocencio X.

También se refirió el rey al artesonado de la basílica, -al que contribuyeron los Reyes Católicos- y a la iluminación del templo de «sello español» -inaugurado por Juan Carlos I y la reina Sofía en 2018-.

«Llevar claridad al mundo»

El rey recordó cómo hace algo más de un año, el día en que falleció el papa Francisco, resaltó que su pontificado había sido «un faro ético para la humanidad; una referencia para creyentes y no creyentes, por su cercanía, sabiduría, y compasión, en particular hacia los más necesitados», una misma sensibilidad que, indicó, han visto en León XIV en la audiencia mantenida en la Ciudad del Vaticano.

«Mantengamos la esperanza de que todos, cada uno en nuestras respectivas circunstancias y responsabilidades, sepamos ser, para los demás, un pequeño faro de concordia, generosidad y entrega a la causa del bien común. Entre todos, contra el egoísmo y la indiferencia, tratemos de llevar al mundo la misma claridad que hoy, en esta primavera romana que comienza, ilumina la basílica de Santa María la Mayor», indicó el rey.

Un acto que subraya el vínculo singular que une a la nación y la corona española con esta basílica dedicada a la virgen, indicó el cardenal arcipreste Rolandas Makrickas en la ceremonia, en la que el rey ocupó su lugar entre los canónigos del Capítulo Liberiano.

Lo hizo tras leerse un extracto de la Bula Hipaniarum Fidelitas promulgada por el papa Pío XII en 1953, de tal forma que todos los reyes españoles se convierten en protocanónigos.

Acompañaron a los reyes en este acto el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante el Vaticano, Isabel Celáa.

Tras la ceremonia, los reyes visitaron la tumba del papa Francisco, que fue enterrado allí en abril del año pasado, así como la imagen de la Virgen de la Salud (patrona de Roma), a la que el anterior pontífice solía visitar antes de partir y al regreso de sus viajes.

En su recorrido de salida por la nave central, algunos de los invitados gritaron vivas al rey y, ya en la calle, Felipe VI y doña Letizia saludaron al público que les esperaba fuera de la basílica. EFE

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