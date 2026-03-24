Filial checa de Renfe recibe la concesión de la línea entre Praga y Múnich

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Praga, 24 mar (EFE).- El Ministerio de Transportes de la República Checa ha adjudicado a Leo Express, filial checa de Renfe, la concesión de la línea ferroviaria que conecta Praga con la ciudad alemana de Múnich, informó este martes la empresa ferroviaria.

Según el presidente de Leo Express, Peter Köhler, se trata de un contrato inicial de cinco años, con la posibilidad de ser ampliado.

«Es un contrato con el Ministerio y estamos muy contentos de apoyarlos haciendo esta conexión más atractiva, porque ha sufrido durante muchos años», explicó el directivo en declaraciones a EFE al margen de un foro empresarial Checo-Español organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Praga.

La conexión de unos 430 kilómetros, que une Praga y Múnich, con paradas en Pilsen (República Checa) y Ratisbona (Alemania), espera transportar anualmente un millón de pasajeros con diez trenes por día.

«Habrá primera y segunda clase, ‘catering’, ‘wifi’, aire acondicionado, con los estándares modernos», detalló el directivo algunos aspectos de un servicio que Leo Express compartirá con un operador alemán.

Se trata de la «concesión de un servicio público obligatorio, por el que (la empresa) es compensada por el Ministerio, además de recibir ingresos por la venta de los billetes», explicó Köhler, cuya empresa prevé iniciar la nueva ruta el 12 de diciembre de este año.

«(Esto) nos ayuda en nuestra expansión internacional, ya que es una entrada en el mercado alemán», agregó el presidente de Leo Express.

A finales de abril comenzará a operar la primera conexión entre Praga y Bratislava, la capital de Eslovaquia, tras haber iniciado este mes los servicios entre la capital checa y Varsovia.

Leo Express, que opera también en Polonia y Eslovaquia, registró en 2025 unos 4,5 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual de casi un 20 %.

«Somos la compañía ferroviaria que más crece en la República Checa», aseguró Köhler, cuya empresa tiene una cuota de mercado en la República Checa del 5 %. EFE

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