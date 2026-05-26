Filipinas da por fallecidos a 16 desaparecidos tras derrumbarse un edificio el domingo

2 minutos

Bangkok, 26 may (EFE).- Los equipos de emergencia de Filipinas anunciaron este martes el fin de las tareas de rescate de 16 desaparecidos por el derrumbe el domingo de un edificio en construcción al norte de Manila y se centrarán ahora en recuperar los cadáveres, tras no detectar «señales de vida» entre los escombros y confirmar ya cuatro victimas mortales.

La decisión fue adoptada anoche después de que los equipos no detectaran «señales de vida en la zona» mediante el uso de un sistema de radar, declaró hoy a los medios Jose Pelayo, portavoz del ayuntamiento en la ciudad de Ángeles, situada unos 80 kilómetros al norte de Manila, donde el domingo se registró el accidente.

Pelayo señaló, en un intervención retransmitida en Facebook por los equipos de emergencia, que la fase actual se centrará en la recuperación de los cuerpos que quedaron atrapados en el interior del edificio y en la limpieza de escombros.

«Garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y del público en general durante el período operativo sigue siendo una prioridad, así como llevar a cabo una recuperación segura y digna de las personas fallecidas», apuntó, por su parte, la Oficina de Protección contra Incendios (BPI, siglas en inglés) de Luzón Central

Según el último recuento de las autoridades, cuatro personas han muerto y 16 permanecen desaparecidas, después de que una de las personas inicialmente sin localizar advirtiera que estaba a salvo.

El incidente ocurrió el domingo a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado), cuando la estructura de hormigón de nueve pisos de un edificio en construcción se derrumbó en Ángeles, localidad de la provincia de Pampanga, en el norte de Filipinas.

Las autoridades, que informaron del rescate de un total de 26 personas, han recuperado los cadáveres de cuatro fallecidos.

Las imágenes difundidas hoy por los bomberos muestran a los equipos trabajando sobre una montaña de escombros acumulados a bastante altura.

Según medios locales, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctaban en el lugar.

Las causas del derrumbe están siendo investigadas. EFE

nc/pav/alf