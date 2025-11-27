Fin de todos los peajes en autovía A25 entre Portugal y España, y en algunos en Alentejo

2 minutos

Lisboa, 27 nov (EFE).- La propuesta de presupuestos para 2026 presentada por el Gobierno del primer ministro portugués, Luís Montenegro (centroderecha), que fue aprobada este jueves en el Parlamento incluye varias enmiendas introducidas por los socialistas que suponen el fin de los peajes en determinadas autovías, algunas de ellas que conectan Portugal con España.

Las enmiendas del Partido Socialista (PS) fueron aprobadas con el apoyo del grupo ultraderechista Chega durante la tramitación parlamentaria del texto de los presupuestos, pese a la oposición del Ejecutivo.

En concreto, los presupuestos incluyen la eliminación de todos los peajes de la A25, que une Aveiro con Vilar Formoso, en la frontera con la provincia española de Salamanca.

En esa vía ya estaban eliminados todos los peajes menos los del tramo entre Costa da Prata y Beira Litoral y Alta, que es el que va a desaparecer ahora.

También el PS introdujo otra enmienda, que fue aprobada, para eximir del pago de los peajes a los residentes y empresas que vivan en la zona de influencia de determinados tramos de la A6, conocida como autovía del Alentejo y que va entre Marateca y Elvas, en la frontera con Badajoz.

En concreto, los tramos afectados son los que van desde el eje A2/A6/A13 y Caia, y el que conecta el eje A2/A6/A13 y Almodôvar.

Salió adelante, además, otra propuesta de los socialistas para dejar de cobrar el peaje a los vehículos pesados en la A41, que es la autovía de circunvalación de Oporto, la segunda ciudad de Portugal, y en tramos de la A19 entre São Jorge y Leiria Sur, en el enlace entre la A8 y la A19, y en la A8 entre Leiria Sur y Pousos.

El 1 de enero pasado, Portugal puso fin a los peajes en algunas de sus autovía, muchas de ellas que conectan con España, como la A-28 entre Oporto y Vigo, la A-22 entre el Algarve y Huelva, o la A-25 entre Beira Litoral y Alta hasta Salamanca, menos en el tramo que ahora se va a eliminar.

Esa medida, también presentada por los socialistas, recibió luz verde del Parlamento en 2024, con los votos de Chega, pese a la oposición del Gobierno de Montenegro.

El primer ministro indicó este jueves tras la aprobación del proyecto de presupuestos con esas enmiendas que hay que tener una gestión coherente de todo el sistema de movilidad.

Opinó que hay que compatibilizar la sostenibilidad financiera con la política medioambiental y la proyección de nuevas inversiones, «a la luz de las concesiones que están a punto de expirar y las que se puedan poner en marcha, de forma coherente». EFE

