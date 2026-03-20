Fin del juicio al exlíder del Sinn Féin Gerry Adams tras un acuerdo con víctimas del IRA

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Tres víctimas de atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Inglaterra retiraron su demanda contra el exlíder republicano Gerry Adams, tras un acuerdo entre las partes, anunció el viernes el juez del Tribunal Superior de Londres.

Adams, histórico dirigente norirlandés del partido nacionalista Sinn Féin, había sido denunciado por tres hombres que resultaron heridos en ataques del IRA durante las décadas de 1970 y 1990.

Los demandantes buscaban responsabilizarlo de los atentados.

«Las partes han acordado que la demanda se dé por concluida», dijo el juez Jonathan Swift, sin revelar los detalles del pacto.

Adams, de 77 años, ausente en la audiencia del viernes, celebró en un comunicado publicado en X «la decisión tomada hoy por los demandantes» que, según él, marca «un final categórico a un asunto que nunca debería haberse iniciado».

Era la primera vez que el exlíder político norirlandés comparecía ante un tribunal inglés. Cuando testificó el martes, negó haber pertenecido al IRA, un grupo paramilitar opuesto a toda presencia británica en la isla de Irlanda.

En 1983, Adams asumió el liderazgo del Sinn Féin, brazo político del IRA.

Las víctimas reclamaban a Gerry Adams una libra (1,30 dólares) simbólica en concepto de daños y perjuicios.

Los presuntos vínculos de Adams con el IRA le valieron varias estancias en prisión en los años 1970, sin que la justicia lograra nunca establecer una relación.

«Nunca estuve implicado ni tuve conocimiento previo» de los tres atentados con bomba en los que resultaron heridos los demandantes, señaló Adams ante el tribunal.

Los denunciantes eran John Clark, herido en el atentado contra el tribunal del Old Bailey, en 1973, en la capital británica; Jonathan Ganesh, en los Docklands de Londres, en 1996; y Barry Laycock, en el centro comercial Manchester Arndale, en 1996.

Cuando uno de los abogados de los demandantes le preguntó, durante el juicio, sobre las actividades del IRA, Adams respondió que éstas consistían en «resistir la ocupación británica» en una parte de Irlanda.

«No defiendo todas las acciones del IRA» pero «la gente tiene derecho a resistir una ocupación», insistió.

El período conocido como los «Troubles» (Problemas) en Irlanda del Norte, enfrentó a nacionalistas republicanos, principalmente católicos, y a unionistas, en su mayoría protestantes, partidarios de mantener la región dentro de Reino Unido.

Dicho período, que duró tres décadas y causó alrededor de 3.500 muertos, terminó con la firma de los Acuerdos de Viernes Santo en 1998, en los que Adams fue uno de los negociadores.

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