The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Finlandia dice que cumbre de Copenhague ocurre en una «situación difícil» por actitud rusa

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 1 oct (EFE).- El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, dijo este miércoles que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en Copenhague tiene lugar en una «situación difícil» debido a la actitud de Rusia, pues Moscú mantiene su guerra contra Ucrania y actúa con drones en Europa.

«La situación de seguridad es muy difícil. Rusia continúa su guerra de agresión en Ucrania día y noche, matando gente, y ahora los drones -incluso aquí, en Copenhague- subrayan cuán difícil es la situación», dijo Orpo en declaraciones previas a la reunión de los líderes europeos este miércoles en la capital danesa.

Orpo aludió así los intensos ataques rusos de los que es víctima Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022 y a las recientes violaciones del espacio aéreo de países de la OTAN a cargo de drones y aviones rusos.

El aeropuerto de Kastrup (Copenhague) permaneció cerrado varias horas la noche del lunes al martes pasado por avistamiento de drones, un incidente que se repitió en días sucesivos en otros aeródromos de Dinamarca, incluida una base militar.

Las autoridades danesas hablan de un «actor profesional» y de «ataque híbrido» y apuntan hacia Rusia, si bien han admitido que no han podido probar que haya una conexión directa.

El Gobierno danés informó el lunes de que todavía no ha podido averiguar quién está detrás del vuelo de esos drones, pero hay una investigación en marcha. EFE

smm/rf

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR