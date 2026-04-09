Finlandia pide a la UE otros 35 millones de euros para detectar y neutralizar drones

2 minutos

Helsinki, 9 abr (EFE).- El Gobierno finlandés anunció este jueves que va a solicitar a la Comisión Europea (CE) una financiación adicional de 35 millones de euros para adquirir sistemas de detección y neutralización de drones, después de que tres aeronaves no tripuladas ucranianas se estrellaran en territorio finlandés a finales de marzo.

Según explicó el Ejecutivo finlandés en un comunicado, estos nuevos sistemas permitirán «mejorar significativamente» la capacidad del país nórdico de vigilar la llegada de drones a través de la frontera oriental con Rusia y en el golfo de Finlandia y fortalecerán la defensa contra este tipo de aparatos no tripulados.

Los fondos europeos, procedentes del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (BMVI) de la Unión Europea (UE), servirán para cubrir el 90 % de la financiación necesaria para adquirir estos sistemas y dar formación técnica en su uso, según el Gobierno.

La CE lanzó una licitación de 250 millones de euros para apoyar a los Estados miembros que afrontan presiones crecientes en materia de seguridad fronteriza, debido a actividades hostiles, instrumentalización de migrantes o amenazas híbridas.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a las capacidades de vigilancia de las fronteras exteriores de estos países mediante la adquisición de drones y sistemas antidrones.

Los fondos solicitados por Finlandia se sumarían a los 17 millones de euros concedidos por la CE el pasado 20 de marzo, que serán destinados a la adquisición de drones aéreos y marinos resistentes a las interferencias rusas de la señal GPS, muy habituales en las zonas fronterizas desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Además, el país nórdico recibió otros 133 millones de euros a través del BMVI para mejorar sus capacidades de vigilancia fronteriza, unos fondos que ayudarán a Helsinki a financiar la valla metálica que está construyendo en los puntos más vulnerables de la frontera con Rusia. EFE

jg/cae/psh