Finlandia prorroga indefinidamente el cierre de su frontera oriental con Rusia

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Helsinki, 4 jun (EFE).- El Gobierno finlandés anunció este jueves que mantendrá en vigor indefinidamente el cierre total de su frontera con Rusia al tráfico de personas para impedir que Moscú utilice la «migración instrumentalizada» como herramienta de desestabilización.

«Según la información de que disponen las autoridades finlandesas, sigue siendo probable que la migración instrumentalizada se reanude y se intensifique, como se ha observado anteriormente, si se reabrieran los pasos fronterizos», señaló el Gobierno en un comunicado.

«Si este fenómeno continuara, supondría una grave amenaza para la seguridad nacional y el orden público de Finlandia», añadió el Ejecutivo, que evalúa de forma periódica la situación por si se dieran las condiciones para reabrir la frontera.

Según el Gobierno finlandés, la decisión de cerrar la frontera oriental ha logrado el efecto deseado y la migración instrumentalizada ha cesado por el momento.

No obstante, puntualizó que la decisión será derogada o modificada si deja de ser esencial para prevenir una grave amenaza a la seguridad nacional o al orden público.

«La migración instrumentalizada es una de las formas con las que Rusia puede ejercer presión y afectar a la seguridad y la estabilidad social de Finlandia y de la Unión Europea (UE)», señaló el Gobierno.

El país nórdico cerró temporalmente todos sus pasos fronterizos terrestres con Rusia el 15 de diciembre de 2023, después de que la Guardia de Fronteras alertara de un inusual aumento del flujo de demandantes de asilo procedentes de Rusia que el Gobierno atribuyó a un «ataque híbrido» por parte de Moscú.

El cierre de la frontera frenó en seco el flujo migratorio desde Rusia, pero las autoridades finlandesas temían que se produjese una llegada masiva de inmigrantes si reabrían los puestos fronterizos, por lo que en abril de 2024 el Ejecutivo decretó el cierre indefinido de la frontera oriental.

Poco después, el Parlamento aprobó la polémica Ley de Seguridad Fronteriza, que autoriza a la Guardia de Fronteras a impedir la entrada en el país a refugiados e inmigrantes y devolverlos en caliente a Rusia si el Gobierno considera que se trata de «migración instrumentalizada».

Esta ley, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, entró en vigor el 22 de julio de 2024 y su validez inicial era de un año, aunque más tarde el Ejecutivo la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 y ahora se plantea extenderla aún más.

Finlandia tiene la frontera con Rusia más larga de todos los países de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, con cerca de 1.340 kilómetros. EFE

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