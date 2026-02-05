Finlandia se fija en España para limitar el acceso de los menores a las redes sociales

2 minutos

Helsinki, 5 feb (EFE).- El Gobierno finlandés adelantó este jueves que prepara cambios legislativos para restringir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, fijándose en otros países de la Unión Europea (UE) que han anunciado medidas similares, entre ellos España.

«Estamos siguiendo de cerca cómo avanzan los preparativos por ejemplo en Dinamarca, Suecia y España. Estos países tienen en común que su legislación debe ser compatible con la legislación de la UE», señaló en un comunicado la ministra finlandesa de Seguridad Social, Sanni Grahn-Laasonen.

Australia fue el primer país del mundo que prohibió el uso de redes sociales para menores de 16 años en diciembre pasado, provocando que muchos países europeos estudien adoptar restricciones similares para proteger a los niños de sus efectos nocivos.

Sin embargo, según el Gobierno finlandés, un modelo similar al australiano no puede implementarse a nivel nacional en Finlandia, ya que la regulación sobre las grandes plataformas es competencia de la UE.

«Necesitamos proteger mejor a niños y jóvenes de los daños de las redes sociales, porque las plataformas de redes sociales no lo han hecho. La evidencia científica demuestra cada vez más los efectos perjudiciales de las redes sociales en la salud mental, la concentración, el sueño y el aprendizaje de niños y jóvenes», afirmó Grahn-Laasonen.

De acuerdo con un informe preliminar del Ejecutivo finlandés presentado este jueves, en este entorno digital se necesita una amplia gama de medidas para proteger el bienestar de los menores, y las restricciones en el uso de las redes sociales son solo una posible vía para lograrlo.

«Existe abundante investigación sobre la lógica de funcionamiento y los perjuicios de las redes sociales, pero no tanta sobre soluciones eficaces. En el peor de los casos, las restricciones al uso de las redes sociales por parte de los niños y los jóvenes pueden ser contraproducentes si estos se pasan a plataformas menos conocidas y peor moderadas», indicó el informe.

Por ello, el estudio propone examinar también cómo se puede influir en la lógica operativa de las plataformas digitales y en la producción de contenido dañino. EFE

