Finlandia superó a España como el país con más paro de la UE en noviembre, con el 10,6 %

Helsinki, 8 ene (EFE).- Finlandia se convirtió en noviembre en el país de la Unión Europea (UE) con mayor tasa de desempleo ajustada estacionalmente, con el 10,6 %, superando por primera vez a España, que registró dos décimas menos, según los datos publicados este jueves por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Este histórico «sorpasso» se produjo después de que Finlandia aumentara su tasa de paro dos décimas respecto al mes de octubre, mientras que España la redujo una décima, hasta el 10,4 %.

Según el Ministerio de Empleo y Asuntos Económicos del país nórdico, el aumento del paro se debe en parte a las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno para reducir la deuda y a la búsqueda del crecimiento de la productividad por parte de las empresas.

«El aumento de la productividad se ha buscado mediante el recorte de los costes, en lugar de expandir las operaciones e invertir», dijo a la televisión nacional YLE la subsecretaria de Estado del citado ministerio, Elina Pylkkänen.

El recorte de los costes se ha traducido en una reducción de los empleos tanto en el sector privado como en el público, lo que, unido al estancamiento de la economía, ha provocado que Finlandia tenga la tasa de paro más alta de los últimos quince años.

Además, en los últimos meses se ha producido un aumento de las personas que buscan acceder al mercado laboral, incluidos muchos migrantes, mientras que el número de ofertas de empleo se ha reducido.

El Banco de Finlandia prevé que la economía del país nórdico crezca un 0,8 % este año, tres décimas menos que las estimaciones del Ministerio de Finanzas.

Eurostat publicó en un comunicado que la tasa de desempleo de Finlandia en noviembre fue del 10,1 %, aunque aclaró en una nota que, para este país, al igual que para Alemania, Países Bajos y Suecia, utilizó los datos de la tendencia en lugar de los ajustados estacionalmente, como en el resto de naciones de la UE. EFE

