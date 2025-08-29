Finlandia vuelve a entrar en recesión tras caer su PIB un 0,4 % en el segundo trimestre

2 minutos

Helsinki, 29 ago (EFE).- La economía finlandesa volvió a entrar en recesión técnica tras registrar una caída de su producto interior bruto (PIB) del 0,4 % en entre abril y junio, encadenando tres trimestres seguidos sin crecimiento, según datos preliminares difundidos este viernes por la agencia nacional de estadística Tilastokeskus.

El PIB finlandés se estancó en el primer trimestre del año (-0,02 %) y se contrajo un 0,2 % en el último trimestre de 2024, lastrado especialmente por la debilidad del consumo, según la agencia estadística.

Entre abril y junio, el consumo de los hogares se redujo un 1,3 % respecto al trimestre anterior y el de las administraciones públicas disminuyó un 1 %.

«El signo de los últimos tres trimestres es ahora negativo, por lo que, en términos técnicos, Finlandia está de nuevo en recesión. El punto más débil fue claramente el consumo privado, que no ha comenzado a repuntar pese a los enérgicos esfuerzos», señaló a la agencia STT Jukka Appelqvist, economista jefe de la Cámara de Comercio.

Las exportaciones, uno de los pilares de la economía finlandesa, se contrajeron dos décimas en relación al primer trimestre, mientras que las importaciones crecieron un 2,5 %.

También aumentó el volumen total de inversión, con un crecimiento del 5,1 % de la inversión pública y un 2,9 % de la privada.

El enfriamiento de la economía finlandesa se tradujo en un aumento de la tasa de desempleo, que creció hasta el 10,2 % en el segundo trimestre, frente al 9,3 % del mismo periodo de 2024, según Tilastokeskus.

Este aumento coloca a Finlandia como el segundo país de la Unión Europea (UE) con más paro, solo por detrás de España. EFE

jg/cph/lab